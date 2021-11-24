BTS вновь номинированы на «Грэмми»

Южнокорейская поп-группа BTS номинирована на премию «Грэмми» второй год подряд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Ренхап.

BTS со своим хитом «Butter» были номинированы в категории «лучшее выступление поп-дуэта/группы». Выпущенный в мае, «Butter» удерживал первое место в чарте Billboard Hot 100 в течение десяти недель подряд.

64-я ежегодная церемония вручения премии Грэмми состоится 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе.

Ранее BTS стали «Артистами года» на American Music Awards.

Артистами года южнокорейский бойз-бэнд также назвал журнал Time. Издание отмечает, что в текущем году BTS была самой успешной группой в мире.

В 2020 году коллектив был номинирован на премию «Грэмми» за хит Dynamite, который стала его первой песней на английском языке.

Основанная в 2013 году BTS выступает в стиле K-pop. В состав группы входит семь музыкантов: RM (лидер коллектива), Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Джонгук.