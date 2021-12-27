Григорий Лепс подарил бакинцам самый лучший воскресный день! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Самый лучший день для всех бакинцев и гостей столицы выдался в воскресенье. А все потому, что именно в этот день в Баку "отгремел" мощный концерт заслуженного артиста России Григория Лепса, сообщает Trend Life.

Концерт Лепса прошел впервые на площадке SEA BREEZE Event Hall. Со сцены белоснежного шатра на берегу Каспия прозвучали самые известные хиты исполнителя. Также Григорий Лепс исполнил совершенно новую песню под названием "Любимая", которую выпустил в дуэте с Юрием Антоновом буквально пару дней назад.

Музыкальный вечер Григория Лепса посетил народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), который позже, под бурные аплодисменты собравшихся, исполнил с ним их совместную песню "Привет, Земля!".

Отдельный шквал оваций сорвала легендарная композиция Лепса "Рюмка водки" - зал пел ее стоя. А главной изюминкой вечера стало то, что все шоу было отыграно и исполнено вживую - браво, маэстро!

Концерт прошел при полном аншлаге, но с соблюдением всех карантинных мер: на входе у гостей проверяли наличие сертификатов о вакцинации, либо иммунитете.

Григорий Лепс сердечно поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья и пообещал вскоре посетить столицу Азербайджана уже с новой концертной программой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)