Бахтияр Алиев объявил об открытии собственного музыкального лейбла

БАКУ /Trend Life/ - Известный в России исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) объявил об открытии собственного независимого музыкального лейбла Lotus Music, сообщает Trend Life со ссылкой на социальные сети музыканта.

"Запускаю новый лейбл – Lotus Music. Мы вместе с моей командой прошли огромный путь, запустив несколько успешных лейблов - Siyah Music (2017-2018), Zhara Music (2018-2021), Atlantic Records Russia (2021-2023).

Первый лейбл мы делали по наитию, как чувствуем. Второй – в составе большого российского холдинга, вместе с серьезным партнером – Эмином Агаларовым (прим.авт. – Эмин Агаларов (EMIN) - народный артист Азербайджана, певец и композитор). Третий – в составе мирового мейджор-лейбла Warner Music Group. Кажется, теперь мы уверенно можем сказать, что умеем всё, и готовы запустить собственный, независимый лейбл – Lotus Music", - написал на своей странице в Instagram Bahh Tee.

По его словам, Lotus Music – теперь новый дом для многих талантливых артистов.