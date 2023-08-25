HammAli & Navai совершат большой тур по России

БАКУ /Trend Life/ - Популярные российские исполнители азербайджанского происхождения HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) выступят с концертами по России в рамках большого юбилейного тура, сообщает Trend Life.

Гастрольный тур дуэта стартует 16 сентября в городе Пермь и завершится 21 апреля 2024 года концертом в Санкт-Петербурге.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим событием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. В 2018 году дуэт выпускает дебютную пластинку "Janavi", в 2020 году артисты завоевали титул "Лучшая группа" по версии премии "Новое Радио Awards", а в 2022 году их песня "Птичка" получила премию "Золотой граммофон".