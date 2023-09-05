Imagine Dragons в Баку: всплеск эмоций, мощная музыка и драйв (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана прошел грандиозный концерт группы Imagine Dragons, сообщает Trend Life.

Концерт состоялся на Бакинском олимпийском стадионе в рамках мирового тура данной группы (Mercury World Tour). Организатором мероприятия выступила компания iTicket Production и LIVEHONEYCOMB.

Imagine Dragons - поп-рок-группа, основанная в Лас-Вегасе в 2008 году. За период своей творческой деятельности коллектив завоевал сердца миллионов поклонников по всему миру. Их хиты - Believer, Thunder, Radioactive, Demons, Bones, Bad Liar и многие другие, стали настоящими гимнами для всех, кто ценит хорошую музыку.

Концерт Imagine Dragons в Баку - особое событие, которое поклонники группы, безусловно, не могли пропустить. Воочию увидеть и услышать вживую "воображаемых драконов" пришли тысячи. Многие фанаты группы приехали на концерт из-за рубежа – России, Казахстана и других близлежащих стран.

Некоторые обладатели заветных билетов пришли на стадион задолго до начала концерта, они старались занять лучшие места в фан-зоне, и быть как можно ближе к сцене.

На разогреве у Imagine Dragons выступила британская группа "The Amazons", участник которой благодарил публику на азербайджанском языке, говоря "Çox sağ ol", чем вызвал ее восторг.

Главные герои вечера - Imagine Dragons появились на сцене под невероятное ликование зрителей. Одной из первых песен, исполненных Дэном Рейнольдсом, стал хит Believer, который публика сразу же подхватила и стала петь в унисон, как и последующие песни.

В ходе вечере Дэн Рейнольдс общался с публикой, говоря, в том числе и на социальные темы. Так, одну из песен он посвятил маме, а перед этим рассказал трогательную историю об отношениях с родителями.

Группа передала свою энергию тысячам слушателей в Баку. Мощный заряд энергии, музыкального драйва и неповторимые эмоции ощутили все, кто в этот вечер пришел на концерт. Взрыв эмоций испытали поклонники группы, когда Дэн Рейнольдс спустился в фан-зону к зрителям.

В завершении концерта группа исполнила "Walking the wire", и разразившийся в ночном небе салют будто ознаменовал всплеск эмоций, которые испытали зрители на концерте.

Организаторы:

iTicket Production: https://www.instagram.com/iticketproduction/

LIVEHONEYCOMB - https://www.instagram.com/livehoneycomblive.az/