В Габале пройдет Международный фестиваль варенья

БАКУ /Trend Life/ - При организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, исполнительной власти Габалинского района, Центра национальной кулинарии и Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана состоится V Габалинский международный фестиваль варенья, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра национальной кулинарии.

Международный фестиваль варенья пройдет в городе Габала в отеле "Кавказ Каравансарай" 26-27 августа.

В рамках мероприятия состоится визит президента Всемирной ассоциации кулинаров (WACS) Томаса А. Гуглера. Гуглер является самым титулованным в мире кулинаром, он возглавит международное жюри на конкурсе.

На фестивале свою продукцию продемонстрируют производители варенья из 30 регионов Азербайджана, а также из России, Ливана, Великобритании, Узбекистана, Пакистана, Хорватии, Словакии, Украины, Ирана, Казахстана, Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины и других стран.

Производители примут участие в фестивале, представив варенье из черешни, ежевики, клубники, айвы, грецких орехов, абрикоса, лепестков роз, сливы.

Оценивать представленную продукцию будет международное жюри.

(Автор: Джани Бабаева)