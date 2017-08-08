В Габале пройдет Международный фестиваль варенья

8 августа 2017 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - При организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, исполнительной власти Габалинского района, Центра национальной кулинарии и Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана состоится V Габалинский международный фестиваль варенья, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра национальной кулинарии.

Международный фестиваль варенья пройдет в городе Габала в отеле "Кавказ Каравансарай" 26-27 августа.

В рамках мероприятия состоится визит президента Всемирной ассоциации кулинаров (WACS) Томаса А. Гуглера. Гуглер является самым титулованным в мире кулинаром, он возглавит международное жюри на конкурсе.

На фестивале свою продукцию продемонстрируют производители варенья из 30 регионов Азербайджана, а также из России, Ливана, Великобритании, Узбекистана, Пакистана, Хорватии, Словакии, Украины, Ирана, Казахстана, Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины и других стран.

Производители примут участие в фестивале, представив варенье из черешни, ежевики, клубники, айвы, грецких орехов, абрикоса, лепестков роз, сливы.

Оценивать представленную продукцию будет международное жюри.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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