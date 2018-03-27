Скончался народный артист Азербайджана Юрий Балиев

27 марта 2018 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На 69-м году жизни после продолжительной болезни скончался народный артист Азербайджана, актер Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Юрий Балиев, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Юрий Балиев родился в 1949 году в Изберге (Дагестан, РФ). Окончил актёрский факультет Ярославского театрального училища им.Ф.Волкова. В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна служил с 1975 года.

В театре Юрий Балиев сыграл в таких спектаклях, как "Дни Турбиных", "Дама с камелиями", "Отелло", "Идиот", "Хрустальный дворец", "Айдын", "Вишнёвый сад", "Здравствуйте, я ваш дядя", "Король Лир", "Квартиранты ада", "Волки и овцы", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву", "Семь красавиц", "Маскарад", "Уходил супруг от супруги" и многих других.

Также актер хорошо известен своими ролями в кинофильмах "Колдун", "Бабек", "Сказание о храбром Хачбаре", "Тегеран-43", "Крепость", "Актриса", "Дронго" и других.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Крепкие семейные союзы известных деятелей культуры Азербайджана (ФОТО)
Интересное 14 февраля 16:40
День молодежи Азербайджана:"Последний пылкий влюблённый" (ФОТО)
Культура 18 января 15:50
В честь Дня Республики в Баку покажут спектакль "Али и Нино" (ВИДЕО)
Культура 18 мая 2017 11:56
"Бульвар Сансет": такой роли у Людмилы Духовной еще не было
Культура 12 апреля 2017 16:02
"Али и Нино" на театральной сцене в Баку (ВИДЕО)
Культура 20 февраля 2017 10:45
Потрясающая история любви и надежды Али и Нино в театре (ФОТО)
Культура 26 декабря 2016 10:22
Юрий Балиев и Фирдовси Атакишиев покажут в Баку "Судьбу Артиста"
Культура 11 мая 2016 16:24
Народные артисты под гипнозом – эксперимент бакинской Русдрамы (ФОТО)
Культура 4 марта 2016 15:08
Народные артисты Азербайджана устроят провокацию
Культура 2 марта 2016 09:31
20 лет спустя...Александр Шаровский вернулся на сцену в качестве актера
Культура 21 октября 2013 08:53
Определены даты двух премьер Русского драмтеатра в Баку
Культура 19 февраля 2013 15:22
"Детектор лжи" - в Баку отметят юбилей народной артистки Азербайджана Александры Никушиной
Культура 15 февраля 2013 14:17