Очередной факт плагиата азербайджанских композиций на "Песне года Армении" в Сочи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На мероприятии «Песня года Армении 2018-2019» российский певец Авраам Руссо (наст. имя Абрахам Жанович Ипджян, родился в Сирии) исполнил на армянском языке песню, якобы написанную Саят Нова, под названием «Кяманча». Это является очередным фактом армянского плагиата.

О попытках Армении присвоить все культурное наследие Азербайджана известно уже давно. Все чаще представители этой страны выдают за «свои» азербайджанские национальные песни, танцы, фольклор, блюда, народные музыкальные инструменты, другое нематериальное культурное наследие Азербайджана. Даже исторических личностей с явно тюркскими именами и фамилиями в Армении называют достоянием армянского народа.

Председатель Азербайджанского авторского общества Исмаил Мамедкеримов прокомментировал Trend Life очередной факт армянского плагиата.

Но сначала напомним, что в 2017 году искусство игры на кяманче и мастерство ее изготовления было включено от Азербайджана в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«К сожалению, в мировой практике встречаются композиторы и исполнители, которые присваивают себе авторство чужих песен. Иногда это происходит непреднамеренно. Но в данном случае налицо сознательный злой умысел и явный плагиат, так как данная песня создана из двух известных азербайджанских композиций - «Çirpinirdi Qara Dəniz» (слова - Ахмед Джавад, музыка - Узеир Гаджибейли) и «Dağlar» (слова - Самед Вургун, музыка – Эмин Сабитоглу). Песня, которая более известна как «Çirpinirdi Qara Dəniz», создана на стихи великого азербайджанского поэта Ахмеда Джавада «Türkün Bayrağı». Стихи были написаны и опубликованы в 1914 году, когда Ахмеду Джаваду было 22 года. Они были посвящены тюркским воинам, их беззаветной храбрости и незабываемому подвигу, когда на полях Первой мировой войны Османское государство противостояло странам Антанты. 15 сентября 1918 года, когда Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации, великий азербайджанский композитор Узеир Гаджибейли написал музыку на стихи Ахмеда Джавада. Первым исполнителем этой песни был великий азербайджанский исполнитель Бюльбюль. Такова история создания этой песни. Понятно, что во времена Советского Союза данная песня была под запретом. Сам Ахмед Джавад был репрессирован в 1937 году. Стихи «Dağlar» были написаны в 1933 году. Первый раз на эти стихи музыка была написана в 1940 году известным композитором Гамбаром Гусейнли. Песня была написана в ашугском стиле и ее первым исполнителем был ансамбль девушек-ашугов "Sazçı Qızlar Ansamblı", созданный при Азербайджанской государственной филармонии под руководством Солтана Гаджибекова. В 1966 году известный азербайджанский композитор Эмин Сабитоглу написал другую музыку на стихи Самеда Вургуна, и песню исполнила прославленная Шовкет Алекперова. Такова краткая история создания этих двух песен, которые были украдены армянами и грубо смонтированы в один музыкальный ряд. Плагиат очевиден! Не были изменены даже компоненты музыкальной формы, такие как мелодия, фактура, полифония, гармония, ритм и другие. В ролике, где исполняется эта музыка, сознательно не указывается имя композитора, что является грубым нарушением международных правовых норм. Здесь четко проглядывает желание скрыть имена настоящих авторов песни и, соответственно, азербайджанское происхождение песни, и акцент намеренно делается именно на исполнителе. Такое происходит постоянно, и дело не только в том, что азербайджанцы являются носителями особенной музыкальной культуры, которая вызывает восхищение у всех народов мира, включая и армян. Вопрос в том, что отдельные представители армян пытаются, искажая правду, сознательно ввести в заблуждение и тем самым столкнуть народы. Но люди должны знать правду. Намного легче доказать факт плагиата и принять соответствующие меры, когда указывают имена авторов произведения. Ведь термин «музыкальный плагиат» имеет основное проявление в виде обнародования полностью или частично чужого музыкального произведения под именем лица, не принимавшего творческого участия в создании музыкальной композиции. Тем не менее, Азербайджанское авторское общество в рамках своих полномочий и возможностей всегда принимает меры для решения подобных вопросов», - сказал Мамедкеримов.

Председатель Азербайджанского авторского общества также отметил, что в случае, если исполнитель решил спеть песню другого исполнителя, он должен придерживаться определенных правил - получить разрешение у ее авторов либо их потомков, унаследовавших авторские права. Это требование международного права. Кроме того, необходимо указать, что вниманию зрителя представляется свой вариант песни.

Исмаил Мамедкеримов также отметил, что успехи Азербайджана в развитии и пропаганде культуры всецело связаны с поддержкой и заботой государства.

«Величие, традиции и самобытность азербайджанской культуры известны во всем мире. Множество успешных проектов реализуется как внутри страны, так и за рубежом. В частности, широко поставлена деятельность в России. Очевидные успехи Азербайджана в России не дают покоя провокаторам. Поэтому не случайно, что местом провокации и плагиата, связанных с азербайджанской песней, был выбран российский город Сочи. Некоторые пытаются таким образом «напомнить о себе». Возможно, в качестве превентивной меры и противодействия воровству мы должны еще больше популяризировать азербайджанскую музыку - не только классических, но и современных азербайджанских композиторов, пропагандировать ее в соседних странах, петь дуэтом, устраивать совместные концерты дружбы между странами, с участием певцов и исполнителей Азербайджана и соседних стран, таких как Грузия, Турция, Россия, Иран, Казахстан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и др. Мы должны узнавать и уважать культуру друг друга – тогда не останется места и маневра для провокаторов», - добавил председатель Азербайджанского авторского общества.

Заслуженный артист Азербайджана, гармонист-виртуоз, композитор, фольклорист Этибар Гасымбейли так же отметил факт воровства и плагиата со стороны армян.

«Авраам Руссо, уже практически забытый певец на территории России, исполнил в Сочи песню, составленную из двух азербайджанских композиций – “Çırpınırdı qara dəniz” и “Dağlar”. Воровство и плагиат со стороны армян происходят постоянно, и в основе этого лежит комплекс неполноценности. Настоящий автор никогда не украдет чужую песню, для него это не просто стыд и позор, а клеймо на всю жизнь. А так, армяне постоянно воруют азербайджанские песни, как народные, так и авторские. Вся так называемая национальная культура армян украдена у соседних народов - у азербайджанцев, грузин и др. Это не только музыка, но и кухня, одежда, фольклор и т.д. Мы помним попытки армян выдать за "свою" народную кухню азербайджанские долму, лаваш, хаш, бозбаш, грузинские хачапури, сулугуни, чурчхелу. Также это постоянные попытки армян выдать за "свои" азербайджанские танцы “Yallı”, “Köçəri”, “Mirzəyi”, “Uzundərə”, грузинские “Земкрело”, “Сванури”, “Рачули” и др. Это их постоянные попытки выдать за "свои" азербайджанские музыкальные инструменты балабан, зурну, кяманчу, грузинские гудаствири, ларчем-соинари. В особом ряду здесь стоят и произведения известных азербайджанских композиторов, как классиков, так и современных – Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Джахангира Джахангирова, Алекпера Тагиева, Рауфа Гаджиева, Эмина Сабитоглу, Айгюн Самедзаде и многих других. Этот список можно продолжать очень долго», - сказал Гасымбейли.

(Автор: Вугар Иманов)

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