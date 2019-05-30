Эмин Агаларов, Федор Емельяненко и Павел Деревянко в Баку: Борьба с наркоманией! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Баку в Sea Breeze Resort прошла пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков - 26 июня. Этот день был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками.

На встрече с журналистами приняли участие первый вице-президент группы компаний Crocus Group, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и гости из России - председатель некоммерческой организации "Национальный антинаркотический союз" (НАС) Никита Лушников, восьмикратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко, известный актер Павел Деревянко, сообщает Trend Life.

Наркологи особенно обеспокоены этой проблемой, так как имеют данные о том, что еще 3 года назад средний возраст наркоманов был 16-17 лет, а теперь он снизился до 13-14 лет. За последнее десятилетие число женщин, принимающих наркотические и психотропные препараты, увеличилось в семь раз! Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего века. В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов. Но цена такого "побега" оказывается слишком высокой, и результаты эксперимента над собой большей частью оказываются необратимыми. Даже специальный курс лечения от наркомании не всегда способен освободить человека от этой зависимости. После нескольких лет без наркотиков у бывшего наркомана зачастую возникает рецидив. И те ощущения, которые казались спасением от реальных проблем и неудач, становятся бесконечным кошмаром и абсолютной пустотой. Поэтому изначально выбирать наркотики как средство для ухода от жизненных проблем – непростительное и губительное решение для каждого человека.

Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, объединятся в борьбе с таким ужасным явлением, как наркомания. Именно поэтому Эмин Агаларов, Никита Лушников, Федор Емельяненко и Павел Деревянко решили объединиться и вести свою борьбу при содействии НАС. Проблема наркомании - одна из самых страшных и распространенных во всем мире и бороться с ней можно только сообща, стало лейтмотивом мероприятия.

В рамках проводимых мер в Азербайджане запланировано открытие нового антинаркотического реабилитационного центра.

Интересно, что Никита Лушников на протяжении 10 лет был наркозависимым, по его словам перепробовал все виды наркотиков, был на грани смерти и только чудом спасся. И последующие 15 лет решил посвятить борьбе с наркоманией.

"В 90-е годы в России был "героиновый бум", многие мои друзья и близкие сели на наркотики. Из 90 тех, кого знал, осталось в живых 7-8 человек. С Божьей помощью удалось вернуться к здоровому образу жизни. И теперь я помогаю делать это другим. Для многих НАС стал путевкой в новую нормальную жизнь без наркотиков. НАС – это совершенно некоммерческий проект. Нельзя зарабатывать на беде или горе людей. Зависимые люди, по его словам, как психологи, они чувствуют, когда на них зарабатывают, поэтому и не верят, что смогут выздороветь. Человека без веры вылечить невозможно, потому что наркомания – это болезнь души. Реабилитацию в центре может пройти любой человек, независимо от того есть ли у него возможности или нет. Иногда лишь родители ребят вносят добровольный внос", - отметил Никита Лушников и рассказал о деятельности НАС.

НАС большое внимание уделяет практической помощи зависимым людям, предлагая им пройти анонимное лечение наркомании в клиниках-партнёрах и реабилитационных центрах, входящих в состав союза. На сегодняшний день многие пациенты специализированных медицинских учреждений, прошедшие полный курс терапии, смогли полностью отказаться от употребления психоактивных веществ. Для этого в центре созданы все условия – от питания и психологической помощи до занятий спортом и отдыхом. Также ежегодно организуются Международные антинаркотические лагеря, который ежегодно собирающие выздоравливающих людей из различных стран.

"Азербайджан – благополучная страна, с которой действительно стоит брать пример, здесь очень много хорошего и положительного. Когда молодежь занимается спортом и ведет активный образ жизни - это прекрасно. Кстати, у нас прошли реабилитацию пять человек из Азербайджана. Трое из них вернулись домой в состоянии полной ремиссии, двое пока еще на реабилитации. Уверен, что сегодняшняя встреча станет началом международного сотрудничества, направленного против наркотической зависимости", - сказал Никита Лушников.

Эмин Агаларов рассказал о важности реализации проекта и партнерской поддержке НАС со стороны Crocus Group и медиахолдинга ЖАРА.

"В январе этого года нам удалось организовать крупнейший Международный антинаркотический лагерь в Подмосковье под эгидой ЖАРЫ, а несколько дней назад завершились наши совместные "Всероссийские спортивные сборы" под эгидой Crocus Fitness. Оба мероприятия были направлены на профилактику и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. В настоящее время мы обсуждаем дальнейшие планы по борьбе с наркоманией. Я и мои друзья - Никита, Павел и Федор - выступаем против наркотиков. Как человек, который родился в Баку и любит свою страну, я пригласил дорогих гостей, чтобы мы занялись этим вопросом и в Азербайджане. Наша цель – открыть на территории Азербайджана антинаркотический реабилитационный Центр, работающий на безвозмездной основе. Причем, фестиваль "ЖАРА" идет в абсолютном синхроне с НАС", - отметил Эмин Агаларов.



Федор Емельяненко постоянно поддерживает инициативы, направленные на здоровый образ жизни и борьбу с наркоманией.

"Мы вместе боремся за настоящее и будущее наших детей. Молодежь должна знать и понимать всю опасность, которую несут наркотики и алкоголь, да и любая другая зависимость. Это разрушает не только физически, но и духовно, отнимает всю молодость и уничтожает жизнь, которую можно прожить с большой пользой для себя и общества. И в этом может помочь спорт. Он закаляет, увлекает, делать людей сильнее и крепче", – считает именитый спортсмен.



Павел Деревянко сказал, что впервые в Баку, чему очень рад. Он также отметил, что несколько раз пробовал наркотики и его всегда "вытаскивал" НАС.

"Актеры эмоционально неустойчивые люди и некоторые подвержены наркотикам. В жизни всякое бывает, главное - это вовремя понять и попросить помощи у людей, которые готовы тебе помочь. Мы выступаем против любой зависимости и помогаем людям бороться с тяжелым недугом. У НАС очень важная социальная миссия. Союз не только занимается профилактикой и борьбой с наркозависимостью, а социальной реабилитацией и адаптацией людей, которые смогли найти в себе силы и победить это зло, а затем найти свое новое место в обществе и жить свободной, счастливой жизнью", - отметил Павел Деревянко.

В заключении был представлен видеоролик о деятельности НАС и отмечено, что Международный день борьбы с наркоманией способствует массовому решению такой серьезной проблемы нашего времени, как наркомания. Этот вопрос не должен оставлять равнодушным ни одного человека на Земле. Только благодаря совместным усилиям можно добиться положительных результатов в решении глобальной проблемы наших дней - наркомании.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.