В Баку прошел Azerbaijan Design Summit - большой интерес молодежи (ФОТО)

22 июня 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском центре молодежи прошел Azerbaijan Design Summit (Азербайджанский саммит по дизайну), сообщили Trend Life организаторы. Мероприятие вызвало большой интерес молодежи.

Azerbaijan Design Summit – это место встречи начинающих с профессиональными дизайнерами, которые добились успеха в этой области. На мероприятии были проведены дискуссии на темы новшеств и нынешнего состояния в сфере дизайна, представлены неординарные идеи спикеров, а победители конкурсов отмечены дипломами.

«В целом, такие мероприятия - отличный способ понять дизайнерское сообщество. В основном молодые люди заинтересованы в дизайнерских мероприятиях, и такие встречи помогают просвещению, общению и расширению знаний», - отметил организатор Азербайджанского саммита по дизайну Сархан Сурхаев.

Дизайн (от англ. design - проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) - деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»). Считается, что в более широком смысле дизайн не только призван к художественному конструированию, но и должен участвовать в решении более широких социально-технических проблем функционирования производства, потребления, существования людей в предметной среде, путём рационального построения её визуальных и функциональных свойств.

Дизайнер - художник-конструктор, человек, занимающийся художественно-технической деятельностью в разных отраслях (в том числе архитектор, проектировщик, иллюстратор, дизайнер плакатной и прочей рекламной графики, веб-дизайнер).

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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