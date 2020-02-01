Азербайджанские герои Сталинградской битвы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась выставка «Сталинград. Символ мужества и героизма», посвящённая окончанию Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Сталинградская битва (с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.) - самое кровопролитное сражение в истории человечества, по приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона человек. 2 февраля 1943 года завершилось крупнейшее сражение на берегах Волги. Советская Армия окончательно остановила наступление фашистских войск и достигла коренного перелома в самой страшной войне в истории человечества.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, открывая выставку, отметил важность сохранения памяти о бойцах Советской Армии и тружениках тыла, ковавших долгожданную Победу. Он подчеркнул, что потомки победителей в той войне сегодня должны как никогда свято хранить и защищать историческую правду о тех трудных временах. В экспозицию вошли фотодокументы и фотографии, представленные Историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва». Выставка продлится до 9 февраля.

Под Сталинградом в кровопролитных боях приняли участие многие воины-азербайджанцы. Среди них были такие личности как командир 55-го отдельного танкового полка, дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, командир батареи 51-й стрелковой дивизии Гамза Садыгов (освободил захваченных детей из так называемого «Дворца смерти», а затем принял участие в пленении командира 76-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта Роттенберга), легендарный снайпер Балаоглан Аббасов (подготовленные им снайперы за 40 дней боев уничтожили 615 немецких солдат и офицеров. Сам лично уничтожил 106 солдат противника), разведчица Мария Рзаева и многие другие. Героические поступки до сих пор в памяти благодарных потомков, многие воины-азербайджанцы остались в волгоградской земле навсегда.

Азербайджан внес весомый вклад в Победу, как на фронтах, так и в тылу. До начала решающей битвы в апреле 1942 года по Каспию было вывезено 505,5 тыс. т нефтепродуктов, в том числе на Астрахань – 436 тыс. тонн. Перемещение такого количества горючего из Азербайджана в верховья Волги и Камы сыграло решающую роль в снабжении Красной Армии горючим, когда развернулись бои под Моздоком и Сталинградом. В решающие дни битвы под Сталинградом каспийские моряки из «Каспфлота» и «Касптанкера» беспрерывно подвозили на Астраханский рейд горючее, продовольствие и другие грузы. Известная формула горючего во время войны – «четыре из пяти самолетов, танков, автомашин были заправлены бензином, выработанным на бакинских нефтепе­рерабатывающих заводах из нефти, добытой на бакинских промыслах» – в Сталинграде была стопроцентной.

Фельдмаршал Манштейн по телефону умолял Гитлера переподчинить ему германские войска на Кавказе и перекинуть их, чтобы оказать помощь армии, увязшей под Сталинградом. «Нет, – отвечал Фюрер, – нам важен вопрос захвата Баку. Если не получим кавказскую нефть, война проиграна». На допросе, попавший в плен генерал фон Ротенбург, на вопрос о причинах поражения немцев под Сталинградом, ответил, что они потерпели поражение «потому, что у немцев нет Баку».

Баку снабжал Сталинград не только горючим. В период самых напряженных боев под Сталинградом по коммуникациям Каспия было перевезено более 400 тысяч человека войск и гражданского населения, более шести тысяч единиц военной техники - самолеты, танки, бронемашин, автомашин, более 200 тысяч тонн боеприпасов и разных грузов.

Баку Сталинграду помогал, чем мог – подавляющая часть того, что в то время производилось для фронта, отправлялась в Сталинград. Было резко увеличено производство зажигательных бутылок («коктейль Молотова»), вся партия которых направлялась в Сталинград. Защитники Сталинграда, зарывая их в землю, делали из них огненные противотанковые заграждения. Почти в три раза увеличилось производство снарядов для «Катюш». Во время кровопролитных боев за Сталинград колхозники республики передали в фонд обороны из своих сбережений 17 миллионов рублей на постройку танковой колонны и эскадрильи самолетов. Раненые из Сталинграда через Каспий также госпитализировались в Баку.

И совсем не случайно, а это была дань дружбе Баку и Сталинграда в тяжелое время, через несколько недель после окончания войны, в июне 1945 года в Баку приехала большая общественная делегация сталинградцев и футбольная команда «Трактор» Сталинград на встречу с бакинской общественностью и бакинским футбольным клубом «Динамо». За бакинцев правым крайним нападающим играл герой Советского Союза Саладин Кязимов, а за сталинградцев – известный уже в те годы двухметровый вратарь Ермасов.

Из воспоминаний заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона Европы и четырехкратного чемпиона СССР Алекпера Мамедова. Ему тогда было 15 лет. «Когда футболисты появились на поле, болельщики их долго приветствовали стоя! За свою 70-летнюю футбольную карьеру я не припомню случая, когда болельщики одинаково неистово болели за обе команды – за хозяев и гостей! Когда сталинградские футболисты появились на стадионе, почти у всех у них на груди были ордена и медали, у многих из них мы видели на теле глубокие шрамы от полученных в боях ранений».

(Автор: Вугар Иманов)

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