Актер из фильма "Девятые врата" умер в США от коронавируса
Американский актер Аллен Гарфилд (Allen Garfield) умер в больнице штата Калифорния от коронавируса в возрасте 80 лет, передает Trend Life со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Смерть актера подтвердила его сестра Лоис Гурвиц (Lois Goorwitz).
Гарфилд снялся более 100 кинокартинах, среди низ - фильмы "Девятые врата", "Разговор", "Трюкач", сериалы "Закон и порядок", "Такси", "Западное крыло" и другие.
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