Актер из фильма "Девятые врата" умер в США от коронавируса

Американский актер Аллен Гарфилд (Allen Garfield) умер в больнице штата Калифорния от коронавируса в возрасте 80 лет, передает Trend Life со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Смерть актера подтвердила его сестра Лоис Гурвиц (Lois Goorwitz).

Гарфилд снялся более 100 кинокартинах, среди низ - фильмы "Девятые врата", "Разговор", "Трюкач", сериалы "Закон и порядок", "Такси", "Западное крыло" и другие.