Вклад Азербайджана в годы Великой Отечественной войны - виртуальная выставка (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана представило виртуальную выставку "Вклад Азербайджана в годы Великой Отечественной войны", посвященную Дню Победы, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На выставке представлены материалы из фондов Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанского национального музея ковра, Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, Музея Независимости Азербайджана и Домов-музеев Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и Самеда Вургуна.

Выставка состоит из следующих разделов:

- Начало войны. Мобилизация населения в Азербайджане в первые дни Великой Отечественной войны;

- Труд людей, работающих в тылу. "Все для фронта, все для победы!";

- Мужество, проявленное азербайджанским народом на фронте в годы Великой Отечественной войны;

- Национальные воинские формирования;

- Вклад ученых в победу над врагом;

- Вклад медицинских работников в победу над врагом;

- Вклад работников культуры и искусства;

- Увековечивание памяти о героизме, проявленном в годы Великой Отечественной войны.

Виртуальная выставка подготовлена с учетом того, что музеи на определенный период времени закрыты из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID - 19) в Азербайджане.

(Автор: Джани Бабаева)