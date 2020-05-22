Предатели - наши учителя

БАКУ/Trend Life/ - "Поразительно, при каких обыденных обстоятельствах на человека нисходит прощение. Ни торжественного настроения, ни молитвенного экстаза. Просто клубок боли, копившейся столько лет, вдруг сам собой истаял и исчез в ночи"…

Роман "Бегущий за ветром" афганского писателя Халеда Хоссейни мне посоветовали прочитать очень кстати – тема предательства с некоторых пор занимала меня, хотя… Не могу сказать, что после прочтения этой душераздирающей книги, ввергающей в растерянно оглушенное состояние, у меня не появились дополнительные вопросы. Вот, к примеру, кто же в случае совершенного предательства страдает больше – тот, кого предали или тот, кто предал? Кто из них больше жертва?

С этим и другими вопросами обратилась к своим друзьям, коллегам, родным…

- Предательство всегда несет большие эмоциональные переживания, и, прежде всего, тому, кого предали, - именно для него это стресс, шок. Что касается предателя, то … У каждого предательства всегда есть цена. Человек отдает себе отчет в том, какое благо он получит, совершив или не совершив то или иное действие. Но чаще всего, как показывает жизнь, выгода от предательства гораздо ниже, чем ценности, идеалы, убеждения, которые предают…

Очень много людей согласились бы с ответом этого респондента, при этом, подчеркнув, что никаких угрызений совести, как правило, предатель не испытывает. Хотя лично для меня это очень спорный момент - ведь порой предательство бывает взращено на очень примитивной почве – трусости и малодушия. И тогда, уверена, кошмары и переживания обеспечены до конца дней, только если не произойдет чудо, и преданный тобой человек не просто простит тебя, но и заново поверит…

Ровно, как и свое первое предательство, главный герой вышеуказанного романа Амир совершил лишь из трусости, не преследуя цели унизить друга, также и моя собеседница призналась, что лишь из страха, под давлением угроз и шантажа, она пошла на очень низкий поступок. И если Хасан, который был жестоко предан Амиром дважды - сперва по трусости, затем вполне осознанно, изначально знал о предательстве, но тщательно скрывал это, дабы не расстраивать своего «друга», и продолжал его любить также сильно и преданно, то в случае с моей собеседницей все не так – она навлекла на себя ненависть любимого человека навеки. Лишь однажды ей показалось, что она прощена.

- Представь себе, мне вручают бандероль, едва взглянув на которую, мне становится ясно что там и от кого. Название страны и фирмы-отправителя говорили сами за себя – то, что мне это нужно, знал только он (однажды я уже получала это от него в подарок). Что я испытала в эти минуты, сколько чувств и переживаний, не передать словами, слезы полились вперемешку с мыслями – так четко вдруг осознала силу его благородства, он раскрылся совсем с новой для меня стороны. Неужели нет ненависти ко мне? Я ведь не заслужила такого великодушия... Увы, всего лишь несколько минут прошло, прежде чем я узнала, что посылку организовала моя близкая подруга, решив мне сделать сюрприз… Но, признаюсь честно, я не сильно расстроилась, узнав об этом. Может, потому, что если бы этот подарок был сделан им, я четче осознала бы, насколько мы с ним расходимся по вертикали благородства…

Возвращаясь к роману "Бегущий за ветром", отмечу, что в названии своей книги писатель вспоминает традиционную забаву афганских мальчишек - сражение бумажных змеев. Победить соперников и в одиночестве парить в бездонном синем небе - настоящее детское счастье. Ты бежишь за змеем и ветром, как бежишь за своей судьбой, пытаясь поймать ее. Но поймает тебя именно она.

Неужели, и вправду от судьбы не убежишь? Читаю в словаре: судьба – предопределенность событий, поступков…Получается, совершить предательство – это предопределено? Если все так, как же это тогда удобно, свалить все на судьбу, спихнуть любую подлость или предательство друга ли, детей, родителей, измену Родине на эту судьбу?! Понятно, что если человек вдруг срывается с насиженного места и переезжает будучи молодым и здоровым в другую страну, и там его настигает смерть, тогда все дружно говорят про судьбу, или вы учитесь, допустим, в одном институте, под конец учебы бросаете его, поступаете заново в другое учебное заведение, из вас вырастает потрясающий врач, и снова все вторят друг другу – это судьба быть ему хирургом, тоже соглашусь, хорошо… Но если вы подставляете своего друга, бросаете ребенка в родильном доме, изменяете своей супруге с ее близкой подругой, раскрываете государственную тайну и просите политического убежища во вражеской стране – это тоже судьба, которой нельзя избежать?! Вы не могли всего этого не совершить?!

Чем больше думаю, тем больше вопросов появляется. На некоторые из них мне удалось получить ответы…

- Тебя предали… Ты думала о мести?

- Я, как и многие, испытала на себе эту разрушительную силу предательства – когда со мной поступили подло, первым делом подумала о мести. Казалось, не смогу успокоиться, не совершив ответного удара. Дело было вечером, я места себе не могла найти, а потом подумала - с любой бедой нужно «переспать». Встав поутру, иначе отнеслась к этой ситуации, поняла, что, конечно, в духовно-религиозном плане нужно постараться простить. Хотя осознавала, что для этого понадобится много времени и душевных усилий. Это невозможно сделать быстро, сразу, как и невозможно моментально вылечить рваную рану. Со временем шрамы затягиваются и боль притупляется. И тогда можно попытаться простить. Но знаете, что сложнее? Сложнее в этом случае понять. Предательство не поддается пониманию, так как предают самые близкие люди. Иначе мы бы это не считали предательством.

Моей собеседнице удалось преодолеть желание мстить. Как и моему коллеге – ему это тоже удавалось:

- Я не из тех, кто затаивает злобу. В момент предательства я чувствую себя так, будто меня ударили ножом в спину, и, конечно, моя первая реакция — Я убью этого подонка! Но это проходит. Я заставляю себя справиться с этим чувством и не зацикливаюсь на нем. Оно того не стоит. Меня много предавали, но я стискивал зубы, прикусывал язык и говорил: Да ну их!



Порой, это не всем под силу. Например, другой знакомый признается:

- Я большой сторонник мести. Это чувство — одно из тех, в которых мы не хотим признаться даже самим себе, но тайно оно всех нас гложет.



Наверное, своевременно будет заметить, что Хадис не только запрещает совершать подобный поступок, но и отвечать предательством на предательство.

В одном из хадисов Пророк Мухаммед сказал:

"Возвращай доверенное (аманат) тому, кто оставил тебе его! Не предавай того, кто предал тебя!" (Абу Дауд, 79/3535; Тирмизи, Буйу’, 38/1264).

- Знаю, и тебе есть, что рассказать…

- Я много лет встречалась с парнем, мы строили такие планы…Он уехал, ничего не объяснив, сбежал… Предательство всегда приносит страшное разочарование. Когда сердце еще помнит слова, взгляд, руки, разум уже понимает, что это ложь. И слова, и взгляд, и даже руки. И тогда голова начинает бороться с сердцем. Как здорово, если побеждает сердце! И тебе легко, и ты счастлива. Самое ужасное - когда побеждает разум. Тогда легко возненавидеть всех и всё. И приходится уговаривать себя - жизнь не так плоха. И бывает счастье. И счастливые люди. Просто тебе не повезло, но обязательно повезет. В другой раз. Так устроена жизнь. Иначе я бы не родилась...

Мне кажется, эта собеседница знакома с работами психолога Луизы Хей. Она многим помогла, освободила от груза воспоминаний и печального опыта. Помню, прочитала такие ее слова: "Каждый из нас проходил через потери, предательства, оскорбления. Признаком духовной зрелости и мудрости является умение забывать неприятное и прощать его виновников. Что сделано, то сделано - это осталось в прошлом. Забывая о неприятном, мы разрываем цепи прошлого, сковывающие нас. До тех пор, пока мы не научимся прощать, прошлое не отпустит нас, и нам никогда не стать здоровыми".

- Поделись и ты…

- Я предал и потерял. Потеряв же, осознал как мне это, оказывается, было дорого. Предав и обманув близкого мне человека, потерял большую часть себя, хотя сам того не осознавал сперва. Но пришел такой момент, когда так четко понял, что натворил и так захотелось сказать "прости"… Я надеялся, что может быть и буду прощен, хотя понимал - ведь того тепла, что дарил человек, преданный мной, уже не ощутить. Как и не будет спокойствия в моей душе…И все-таки, я попытался вернуть своего друга. Знаете, что получил в ответ? Он прислал мне интервью с моим любимым актером Жаном Рено, в котором были там такие слова: "Нельзя возвращаться к предателям. Нельзя. Локти кусайте, землю жуйте, но не возвращайтесь туда, где когда-то вас предали..." Это конец, я страшный человек…

- А с тобой подобное случалось?

- Всё-таки жизнь - странная штука: пытаешься быть Человеком, не лицемерить, не обижать, не предавать, не…, не… Но в твою сторону летит то, чего ты не заслужил…, а спина, к которой хотелось так прижаться и спрятаться, "уходит" в сторону … И - "контрольный удар" разрывает не сердце, не голову, а убивает душу.

- Скажи, поверить вновь сложно?

- Конечно, сложно снова поверить человеку, предавшему тебя. Предаст один, а верить перестаешь всем. Надеваешь броню и становишься циником - зато не больно. А вернуть доверие очень тяжело, порой просто невозможно. Разумнее просто вычеркнуть человека из своей жизни. И это правильно. Даже волки прогоняют из стаи предателей!

- Кажется, и ты хочешь что-то добавить к нашему разговору?

- Знаете, меня, слава Аллаху, никто не предавал. Но хочется сказать, что время и годы вносят свои коррективы в оценку этого поступка. Вот как, например, мы все относились к Павлику Морозову? Он ведь считался героем, правильно? А потом вдруг герой стал предателем… История переписывается очень часто, и все порою переворачивается с ног на голову. Да и сама происходящая в жизни людей переоценка ценностей меняет понятие предательства. И вообще, что для романтика - предательство, для циника - норма…

Наверняка, напрасно я затеяла этот разговор - он бесконечен, говорить о предательстве можно очень долго...И корни его уходят в очень далекие времена, уверена, с самого момента появления людей на этой бренной земле. Чем больше живет человек, тем изощреннее он в своем предательстве. Читаешь историю королевских дворов Англии, Франции, России, Османской империи…Вспомните о сталинских репрессиях – на чем они были построены? Список можно продолжить, но вы и сами ведь об этом знаете, предательства самыми жестокими и циничными способами – это была норма жизни. А теперь? Да и теперь, предательство ее неотъемлемая часть мироздания.

…Предательство бытовое, коммерческое, на государственном уровне… Тема предательства никогда себя не исчерпает, пока живо человечество. Фактически, это суть его, может, инстинкт самосохранения. Так что, разговор этот не имеет ни начала, ни конца. Настолько все неоднозначно и субъективно, что нет единых критериев и механизмов оценки предательства как поступка, кроме одного – когда предательство несет за собой преступные последствия, только в этом случае это действо можно квалифицировать как предательство. Потому что это противоправно и регламентируется сводом законов. Все остальное - моральное отношение общества к поступкам того или иного человека это…. 50 на 50… Скажем, игрок одного известного футбольного клуба перешел в другой конкурентный. Болельщики, само собой, расценивают его действия как предательство. А вот жители города, в котором он родился, считают его героем, к примеру, на строение нового стадиона на своей Родине он потратил огромные деньги, свои подъемные …Так кто он на самом деле?...

Настолько все-таки наше отношение ко всему происходящему вокруг субъективно, понимаю, что размышления и обсуждение этой темы – сплошная демагогия…

Но… Вы глубоко убеждены - с вами это произошло… Мысль о том, что вас предали, навязчиво преследует очень долго. Эту боль, вновь и вновь возвращающуюся к вам, не излечить таблетками - восстановление потребует колоссального времени. Но если ваша жизнь из-за этого предательства не остановилась, не останавливайте ее сами – не терзайте себя… Вы ищете причину - почему это случилось. Эгоизм, трусость, глупость, жадность, коварство - причин может быть сколько угодно много. Нас в любой момент могут предать, никто от этого не застрахован, поэтому удивляться тут нечему, надо просто понять, что и почему мы упустили из виду, раз позволили кому-то предать нас. Мы должны учиться на своих поражениях и несчастьях, на своей боли... Поэтому, когда нас предают – нас учат. Предатели – наши учителя… Вы улыбнулись? Уже неплохо…

(Автор: Джамиля Оджагова. Редактор: Гюнель Зейналова)