По инициативе Фахрии Халафовой прошла акция "Дети-детям" в честь праздника Рамазан

БАКУ/Trend Life/ - Коронавирус и меры, которые призваны не допустить его распространение, затронули многие стороны нашей жизни. Но есть вещи, которые нельзя отложить "на потом". Например - добрые дела и помощь.

По инициативе заслуженного деятеля искусств Азербайджана, преподавателя кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, дизайнера Фахрии Халафовой в Центре реинтеграции детского приюта Азербайджанского союза детей прошла благотворительная акция "Дети-детям" (Uşaqdan – uşaga). Мероприятие было посвящено празднику Рамазан, сообщили Trend Life организаторы.

В акции приняли участие юные модели Star Kids Group под руководством Айгюн Алиевой, которые преподнесли детям центра свои подарки, тепло пообщались, устроили дружеские посиделки за чайным столом. Председатель Общественного объединения "Азербайджанский союз детей" Кямаля Агазаде выразила признательность за проведение акции.

Организаторы отметили, что будут и дальше продолжать оказывать заботу и внимание детям, которым всегда нужна любовь, поддержка и шанс на счастливую жизнь.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)