Давайте мобилизуемся и победим этот вирус! – директор азербайджанского театра

Социум 19 июня 2020 17:21 (UTC+04:00)
Давайте мобилизуемся и победим этот вирус! – директор азербайджанского театра

БАКУ/Trend Life/ - Пандемия коронавируса (COVID-19) вызывает у каждого из нас серьезную обеспокоенность, сказал Trend Life директор Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде.

"Естественно, каждая страна прикладывает огромные усилия, чтобы защитить своих граждан, и выйти из этого кризиса с минимальными потерями. С самого начала пандемии наше государство предпринимает важные и необходимые шаги для того, чтобы защитить граждан, предотвратить широкое распространение на территории Азербайджана коронавирусной инфекции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда вместе с народом, и заботится о здоровье каждого гражданина страны. Все государственные структуры мобилизованы на самом высоком уровне, медицинские учреждения, правоохранительные органы, в целом сотрудники всех соответствующих структур, рискуя своим здоровьем, защищали и продолжают защищать всех нас", - сказал Ахмедзаде.

Директор театра призвал соблюдать все рекомендуемые предписания в связи с пандемией, добавив, что только так можно побороть эту беду.

"Эта ситуация - время продемонстрировать наше единство. Все мы стараемся спастись от этой ужасной напасти, боясь и беспокоясь за своих близких и родных. Когда весь мир, в том числе наша страна, ведет войну с этим беспощадным врагом, каждый из нас должен внести в это свою лепту. Как деятель искусства, гражданин, который безгранично любит Родину, прошу всех беречь себя, своих близких от этого вируса и безоговорочно соблюдать правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров, а также правила гигиены, чтобы не стать жертвой этого заболевания. Давайте встанем плечом к плечу с нашим государством, поддержим все меры, предпринимаемые для нашей же защиты, будем соблюдать правила социальной изоляции и будем здоровы. Давайте бороться с коронавирусом ради прекрасного и здорового будущего, ради завтрашнего светлого дня. Давайте мобилизуемся и победим этот вирус! Мы - сильный народ, и я верю, что мы достойно выйдем из этого испытания", - сказал директор театра.

(Автор: Джани Бабаева)

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