От нас зависит судьба будущего поколения - народная артистка Азербайджана Гюльназ Исмаилова

БАКУ/Trend Life/ - Коронавирусная инфекция COVID-19 – беда всего мира, которая коснулась и нас, сказала Trend Life народная артистка Азербайджана, солистка Государственно академического театра оперы и балета, вокалистка Гюльназ Исмаилова.

"Прошу всех быть бдительными, соблюдать элементарные правила карантина – придерживаться дистанции в общественных местах, носить защитные маски, по возможности не находиться в местах массового скопления людей. Нужно думать о здоровье своих близких, представителях старшего поколения, о будущем нашего замечательного народа. Мы все безгранично любим свою Родину, так давайте задумаемся о ее будущем", - отметила народная артистка.

Исмаилова подчеркнула, что в период пандемии власти Азербайджана предприняли решительные шаги, чтобы предотвратить широкое распространение инфекции в стране.

"Коронавирус – беда всего мира, которая коснулась и нас. Поэтому мы должны быть благодарны Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которые неустанно заботятся о народе, оберегают нас. В стране предприняты все оперативные и упреждающие шаги для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Для лечения больных созданы все необходимые условия - открыты больницы модульного типа, оснащённые современным медицинским оборудованием", - сказала она.

По словам известной вокалистки, в сложившейся ситуации очень многое зависит от поступков каждого гражданина страны, который должен соблюдать элементарные правила самоизоляции.

"Как гражданин Азербайджана, очень переживаю за наш народ, и ежедневная возрастающая статистика заболевших меня крайне беспокоит. Поэтому прошу всех быть предельно внимательными к себе, к своему здоровью, сознательно относится к требованиям карантинного режима, не пренебрегать установленными нормами. С вниманием относиться как к себе, так и к окружающим. От нас зависит судьба будущего поколения", - добавила народная артистка.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)