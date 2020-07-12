Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО)

Социум 12 июля 2020 15:22 (UTC+04:00)
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На 72 году жизни после продолжительной скончался один из основателей азербайджанского рока, создатель и руководитель легендарной группы "Üç alov” (Три огня, 1967 - 1973), гитарист и вокалист Чингиз Адиб, сообщает Trend Life.

Чингиз Адиб родился 2 сентября 1949 года в Баку. Выпускник механического факультета Азербайджанского политехнического института и Музыкального училища имени Асафа Зейналлы. Много лет был кинологом, участником различных конкурсов и фестивалей.

Увлечение роком начиналось в далеких 60-х годах, когда во всем мире упивались рок-н-роллом, когда блистал "Битлз" и "Ролинг Стоунс", когда фанаты, буквально, сходили с ума от нового течения в музыке. Вот тогда-то и родился один из первых в Азербайджане вокально-инструментальных ансамблей, которому не было равных и, которому пытались подражать другие музыканты. В состав коллектива вошли Руфат Керимов - бас гитара, студент лечебного факультета Азербайджанского медицинского института, Пярвиз Байрамов - клавишник, студент Музыкального училища имени Асафа Зейналлы, и его младший брат Пярвиз Адиб - ударник, тогда еще ученик школы №1.

Из воспоминаний Чингиза Адиба: "Много репетировали, иногда даже ночами работали. Правда, к нам приходили помогать очень известные музыканты и композиторы, например, такие как, Вагиф Мустафазаде, Фарадж Караев и даже Тофиг Гулиев. Вагиф Мустафазаде был фантастическим музыкантом, Тофиг Гулиев – прекрасной души человек. Очень большую помощь нам оказали именно Вагиф Мустафазаде и Тофик Гулиев. Аппаратура у нас была ужасная, инструменты не плохие для того времени. Все мы доставали, где кто, что мог - усилители, колонки. С инструментами тоже были большие проблемы, их было очень трудно купить. И не потому, что денег не хватало, а просто их негде было взять, поскольку такие инструменты не продавались в советских магазинах. Некоторые музыканты сами делали гитары, но у нас были все фирменные. И гитары, и барабаны, и синтезатор - мы все-таки смогли достать для своего ансамбля со звучным названием "Три Огня". Финансовой поддержки у нас не было, всего мы добивались сами. Иногда ходили на свадьбы и праздничные вечера. Ко всему прочему, несмотря на время становления отечественного рока, нам приходилось с трудом доставать записи; на вооружении были самые обычные магнитофоны типа "Яуза-5" . Но ребята горели желанием все делать хорошо и мастерски. Репертуар у нас в основном был с азербайджанским уклоном - национальные песни и народные в современной обработке. Это был наш «конек». А так же играли разные произведения зарубежной рок музыки…Представьте себе, в советское время иметь в республике такой ансамбль! Это было чудо! В Москве удивлялись нашему репертуару и что мы играем такую музыку. Наш ансамбль одним из первых в республике стал использовать национальные и народные песни, такие например как, "Алманы атдым харала", "Аман нене ". Делали аранжировку на современный лад и сами исполняли их. Мы самые первые исполняли песни Ф. Кадымова «Далгалар », «Гурбан олдугум», на слова Д.Ахундзаде. Точно также мы исполнили эти песни и на Центральном Телевидении. Наша группа стала первой и единственной вокально-инструментальной группой, которая выступала от имени Азербайджана на Центральном Телевидении, на известной в те времена передаче "Алло, мы ищем таланты! " На передаче мы заняли второе место, а первое не досталось никому, так что фактически мы были первые. У меня дома хранится восемь дипломов, два из которых второй степени. А остальные шесть - первой степени, которые мы получали на фестивалях. Когда мы были в Риге, мой младший брат - Пярвиз получил там приз как лучший ударник. Мы выступали в Москве, Риге, Иваново - Вознесенске и некоторых других городах Советского Союза".

В 1973 году группа распалась. Каждый выбрал свой путь. И тогда Чингиз Адиб решил создать вторую группу "Севимли сесляр", в которой играли Эльхан Шихалиев, Рауф Буниятов, который также создал собственный ансамбль "Фяджир".

Чингиз Адиб: "С моей легкой руки из группы "Севимли сесляр" впоследствии получился ансамбль "Ашуглар". Конечно, наши труды не пропали даром, но я хочу признать, что если бы у нас не было моральной поддержки со стороны таких видных деятелей искусства, как Вагиф Мустафазаде, Тофик Гулиев и других, кто душой болел за нас, старались помогать нам, было бы гораздо труднее. Непременно надо сказать несколько теплых слов о Вагифе Мустафазаде, о его гениальности и профессионализме. Как - то раз он принес и расписал нам одну тему и мы стали смотреть каждый на свою партитуру нот. Посмотрев на ноты, я увидел, что у меня было всего 16 тактов во всей композиции... Я спросил: "Вагиф муаллим, это все, что я буду играть? ". "Да! " - сказал он – "Это все! ". Уже после того, как мы собрали всю композицию и начали исполнять, я еще раз понял насколько он был гениальным музыкантом. Вот эти 16 тактов так зазвучали, что это была фантастика. Шедевр, которому не было равного… Желаю всем всего хорошего и больших побед на музыкальном "фронте". Азербайджан всегда был в музыке «лидером» и я очень надеюсь, что так будет и впредь…"

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался один из основателей азербайджанского рока Чингиз Адиб (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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