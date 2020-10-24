Звезда сериалов обратилась к мировой общественности на английском языке, осудив агрессию Армении против Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная артистка, звезда сериалов, актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя Гюнель Мамедова, на английском языке обратилась к мировой общественности, призвав осудить агрессию Армении против Азербайджана, сообщает Trend Life.

"Наш родной край Карабах на протяжении около 30 лет находится под оккупацией армянских агрессоров. Тридцать лет мы ждали не потому что боялись, конечно нет. А потому что мы хотели мира, мы не хотели проливать кровь. Мы и сейчас хотим мира, хотим вернуть свои земли без кровопролития. Но вооруженные силы Армении атакуют беспомощных людей, проливая кровь невинных детей и мирных жителей, хотя наша армия воюет только с армянскими военными. В настоящее время гражданское население наших городов, таких как Гянджа и Мингячевир, находится под угрозой. Почему вы до сих пор молчите? Пожалуйста, давайте не будем закрывать глаза на эту несправедливость! Мы просто хотим справедливости! Мы хотим наши земли! Мы хотим нашу Родину! Карабах – это Азербайджан", - говорится в видеообращении.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Всему миру известен Ходжалинский геноцид, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими фашистами были зверски убиты 613 мирных граждан. А с 27 сентября 2020 года, в результате обстрела наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем вооруженными силами Армении погибли 64 мирных жителя, 297 получили ранения. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальный целости страны, в результате чего освобождены города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского районов.

(Автор: Вугар Иманов)