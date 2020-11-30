Посвящается освобождению Лачына! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр представил видеопроект, посвященный освобождению Лачынского района, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В проекте звучит народная песня "Ay Laçın" в исполнении нашего соотечественника, проживающего в США, мастера исполнения на кяманче Имамъяра Гасанова и группы ANNA RF, а также в проекте использован сценарий "Лачын" заслуженного работника культуры Телли Панахгызы.

Художественный руководитель проекта - директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, автор идеи – заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, режиссер-постановщик проекта – Самир Гуламов, оператор-постановщик – Хикмят Шахвердиев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, балетмейстер – заслуженный артист Закир Агаев, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, заведующий постановочной частью - Габиль Гезалов.

В проекте заняты – заслуженная артистка Саида Шарифалиева, актеры - Мехрибан Залиева, Гюльтадж Алили, Айдан Гасанова, Самедзаде Хасыев, Амрах Дадашев, Эмин Зейналлы, а также артисты балета – Ирана Керимова, Махамед Абдуллаев.

Напомним, что 18 мая 1992 года вооруженными силами Армении был оккупирован Лачынский район. Во время захвата Лачына погибли и пропали без вести более 300 военных и гражданских лиц. В настоящее время более 77 тысяч жителей Лачына проживают в разных регионах Азербайджана в качестве вынужденных переселенцев.

Армения нанесла серьезный ущерб государственной и частной собственности района. Были разграблены и разрушены 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 объекта торговли, 30 объектов связи, два автотранспортных и другие производственные учреждения. Среди разрушенных объектов более 200 местных исторических памятников и 54 памятника мирового значения. В их число входят Албанский монастырь "Агоглан" (шестой век), гробница Малика Аждара (14 век), мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Разграблен Лачынский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Экспонат разграбленного Лачынского исторического музея - сумка из серебра, была продана за 80 тысяч долларов на аукционе Sotheby`s в Лондоне.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачынский район должен быть передан Азербайджану до 1 декабря.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)