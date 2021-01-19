Имена, вытканные черными нитками на белой материи в 4D-формате, в память о жертвах 20 Января (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева представил социальный ролик-проект "150 – YÜZ ƏLLİ", посвященный 31 годовщине и памяти жертв кровавых событий 20 Января, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Автором ткачества, представленного впервые в 4D-формате, является член Союза художников Азербайджана, преподаватель кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства художественного факультета, участница республиканских и международных конкурсов Гюляра Салаева, которая была свидетелем трагедии 20 Января.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали своими жизнями и возвысились до вершин шехидства. День 20 января 1990 года стал героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В работе Гюляры Салаевой черными нитками на белой материи вытканы имена 150 шехидов – жертв 20 Января. Экспозиция выполнена в одном из видов искусства – гобелене, вытканным вручную перекрёстным переплетением нитей. Она состоит из 7 слоев-частей. Первые две части составляет треугольный каркас со сторонами по 80 см, третья и четвертая части по 60 см, пятая - 50 см, шестая и отражение седьмой - квадратный каркас со сторонами по 40 см. На каркасах закреплены вышитые ленты шириной 5 см и длиной - 30, 40, 50, 60 и 80 см. Расстояние между частями конструкций – 90 см, между верхними и нижними - 40 см, общая высота произведения 5 метров.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)