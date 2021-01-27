Азербайджанский вуз и Российский информационно-культурный центр развивают сотрудничество

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялась рабочая встреча между руководством университета и Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров и ректор UNЕС, профессор Адалят Мурадов обсудили вопросы развития международного сотрудничества в сфере образования.



Как известно, в UNEC обучается более 20 тысяч студентов. Обучение ведется на азербайджанском, русском, турецком и английском языках. Университет успешно развивает международные связи, в том числе с известными российскими вузами, реализует образовательные программы "двойных дипломов".

Университет располагает ресурсной базой для организации летних лагерей, что способствует академической мобильности. При университете функционирует Русская экономическая школа. Обучающиеся в ней и представители профессорско-преподавательского состава традиционно участвуют в мероприятиях, организуемых РИКЦ.

(Автор: Джани Бабаева)