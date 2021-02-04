Посвящается памяти и героизму врачей-шехидов! Письмо солдату от Садраддина Джафарова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В ходе Второй Карабахской Отечественной войны, наряду с военнослужащими, большой героизм проявили врачи. Ранения получили 159 военных медиков, 42 из них стали шехидами. Им посвящен клип Садраддина Джафарова "Письмо солдату" (Əsgərə məktub), сообщает Trend Life.

Автором слов и музыки является сам исполнитель. Аранжировка – Андрей Романенко, микс-мастеринг – Джавид Джавадоглу.

"Военные врачи и другие медицинские работники на поле боя рисковали своей жизнью наравне с солдатами и офицерами. Этот клип я посвящаю памяти врачей-шехидов, их героизму. Светлая память всем шехидам и вечная слава героям!" - сказал Садраддин Джафаров.

Около трех тысяч воинов отдали свои жизни во имя освобождения земель Азербайджана от армянских оккупантов. Если бы не подвиг врачей и других медицинских работников, боровшихся за жизни раненых солдат и офицеров, под шквальным огнем выносивших их с поля боя, рискуя собственной жизнью, потерь могло быть еще больше. Они выносили раненых с поля боя на плащ-палатках, носилках, собственных плечах, ползком, под бомбежкой, пулеметным, минометным и артиллерийским огнем, оказывая им помощь в сложнейших условиях. Для тысяч воинов они стали поистине ангелами-спасителями.

(Автор: Вугар Иманов)