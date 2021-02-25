Души жертв Ходжалинского геноцида... - представлен фильм "Xocalıya ədalət" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международной кампании "Справедливость для Ходжалы!" Азербайджанский государственный академический музыкальный театр при содействии министерства культуры представил короткометражный фильм "Xocalıya ədalət", посвященный 29-летней годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Фильм снят режиссером театра Джавидом Имамвердиевым с участием актеров Мехрибан Залиевой, Руслана Мурсалова, Шабана Джафарова и Хидаята Алиева. Оператор-постановщик – Хикмет Шахвердизаде, автор текста – Гасым Сафароглу. Художественный руководитель проекта – директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

В фильме актеры почтили память жертв Ходжалинского геноцида у памятника "Крик матери" (Ana Harayı). Это памятник жертвам Ходжалы, установленный в Хатаинском районе Баку. Слова актеров фильма – это чувства и мысли всех граждан страны, которые выражают свой протест против преступления, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. В то же время было отмечено, что азербайджанская армия во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым одержала славную Победу в 44-дневной Отечественной войне против армянских агрессоров, которые на протяжении около 30 лет оккупировали азербайджанские земли, и тем самым гибель шехидов была отомщена.

Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами в отношении азербайджанского народа. Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении, отряды армянских террористов и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили геноцид в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, тяжело ранены 487 человек. В то же время, 1275 человек были взяты в заложники, из них судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, всё ещё неизвестна. В результате совершенного геноцида были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих, 130 детей – одного из родителей. Ходжалинская трагедия - очередной пример политики оккупации и этнической чистки армянских националистов и их пособников против азербайджанского народа. Особую роль в донесении правды о геноциде и армянских зверствах до мировой общественности сыграла международная кампания "Справедливость для Ходжалы!", инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Парламенты ряда стран приняли документы в связи с признанием Ходжалинского геноцида.

(Автор: Вугар Иманов)