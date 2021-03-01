Азербайджанский актер, пострадавший при взрыве газа, переведен из реанимации в палату

БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного кукольного театра им. А.Шаига Джавид Тельман переведен из реанимации в палату, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Напомним, что утром 22 февраля в квартире 35-летнего актера произошел взрыв газового водонагревателя, в результате чего он получил сильные ожоги. Джавид Тельман был госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 5.

В театре отметили, что неделя после происшествия была для актера критической: "На данный момент состояние здоровья Джавида Тельмана улучшается. Он переведен в палату".

Отметим, что в результате взрыва актер получил ожоги 70 процентов поверхности тела.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)