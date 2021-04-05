Скончался азербайджанский киноактер Фикрет Мамедов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На 66 году жизни после продолжительной болезни скончался азербайджанский киноактер Фикрет Мамедов, сообщили Trend Life из близкого окружения актера.

Фикрет Мамедов родился 1 января 1956 года в Баку. Его дед, Aгаси Мешадибеков, был известным исполнителем на таре, композитором, заслуженным деятелем искусств Азербайджана. Отец, Али Мамедов, был директором ряда картин киностудии "Азербайджанфильм". Выпускник Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК). Сыграл в 35 фильмах , среди которых "Последний рейс", "Перед закрытой дверью", "Джинн в микрорайоне", "Крик", "Парк", "Легенда о Серебряном озере", "Окно", "Больше 40° градусо​в в тени", "Мерзавец", "Оазис в огне" и т.д. Свою первую роль сыграл в 1977 году в фильме "Лев ушел из дома", последнюю - в 2017 году в телесериале "Шелкопряд".

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)