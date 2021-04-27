Сын народного артиста Арифа Гулиева рассказал о состоянии здоровья отца, находящегося в реанимации

БАКУ /Trend Life/ - Состояние здоровья известного 70-летнего актера театра и кино, актера Азербайджанского государственного академического музыкального театра, народного артиста Арифа Гулиева сегодня немного улучшилось по сравнению со вчерашним днем, сообщил во вторник Trend Life сын артиста Ровшан.

Ариф Гулиев проходит лечение от коронавируса в медучреждении "Ени клиника".

"Отец на протяжении пяти дней был подключен к аппарату ИВЛ. Когда он был госпитализирован, поражение легких составляло 88 процентов.

Вчера утром в связи с тяжелым состоянием он был переведен в реанимацию и подключен к другому аппарату. На данный момент у него пониженное давление. По сравнению со вчерашним днем состояние немного улучшилось. Хотелось бы выразить признательность нашему государству, которое создало все условия для лечения отца, окружило его заботой и вниманием. Сегодня мы должны встретиться с врачом, чтобы узнать подробности состояния его здоровья. Нам остается только молиться за его скорейшее выздоровление", - сказал Ровшан.

Отметим, что Ариф Гулиев является актером комедийного жанра, воплотил на театральной сцене и в кино множество ярких, запоминающихся образов. Также в творчестве актера большое место занимает азербайджанское телевидение – телеспектакли с его участием пользуются большой популярностью среди зрителей.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)