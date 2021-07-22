АМИ Trend отмечено Почетной грамотой Россотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр, РИКЦ) прошло мероприятие, посвященное отмечаемому 22 июля Дню национальной печати, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители отечественных информационных агентств и порталов, печатных изданий, телеканалов.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником и выразил признательность за активное освещение мероприятий Российского информационно-культурного центра. Он добавил, что работа РИКЦ направлена на дальнейшее развитие взаимовыгодных азербайджано-российских связей.

Далее состоялось вручение Почетных грамот.

АМИ Trend было отмечено на мероприятии Почетной грамотой "За большую работу по освещению азербайджано-российских гуманитарных связей".

Корреспонденты АМИ Trend Вугар Иманов и Джани Бабаева были награждены Почетной грамотой "За активную работу по освещению деятельности Представительства Россотрудничества в Азербайджане - Русского дома в Баку (РИКЦ)".

22 июля в стране отмечается День национальной печати - профессиональный праздник работников СМИ Азербайджана. 22 июля 1875 года в Баку увидел свет первый номер газеты "Экинчи", издававшейся на азербайджанском языке. Ее учредителем был Гасан бек Зардаби. Издание газеты "Экинчи" вызвало большой интерес на всем Кавказе и сыграло важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, укреплении национального единства.

В Азербайджане созданы все необходимые условия для свободной деятельности СМИ, сформирована законодательная база в этой сфере, отменена цензура. Независимые медиа Азербайджана достойно представляют страну в мире. Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию страны.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)