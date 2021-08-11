Исламское наследие Азербайджана – Джума-мечеть в Ичеришехер (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана в рамках проекта "İslam irsimizi tanıyaq" (Познаем наше исламское наследие) представило материал о Джума-мечети, расположенной в древней части Баку – Ичеришехер, сообщили Trend Life в ведомстве.

Мечеть была построена на месте древнего храма огня. Надпись на стене мечети гласит: "В 709 году (1309-1310) эмир Шараф-Аддин Махмуд приказал отреставрировать здание".

В ХV веке у северной стены мечети по оси молитвенного зала был построен великолепный минарет для приглашения верующих на богослужение.

Вертикальность минарета и коническая форма купола молитвенного зала свидетельствуют о развитии архитектуры и вносят элемент новаторства в общую композицию мечети. Это необычное стилистическое направление нашло отражение и в памятниках Дворцового комплекса Ширваншахов.

Отметим, что в рамках проекта "İslam irsimizi tanıyaq" демонстрируются короткометражные видеоролики о памятниках исламской культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)