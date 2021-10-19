Для студентов Харькова провели лекцию, посвященную 30-летию восстановления независимости Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - 18 октября состоялась онлайн-лекция для студентов факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина на тему "30-летие восстановления независимости Азербайджана. Путь к региональному лидерству и Победе". Об этом сообщила Trend Life представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук.

Модератором была Ольга Булгакова — координатор международных молодежных программ факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса ХНУ им.В.Н.Каразина.

Мероприятие открыл вступительным словом декан факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Харьковского национального университета им.В.Н.Каразина Валерий Резников, который поздравил азербайджанский народ с Днём восстановления независимости и пожелал студентам успехов в изучении Азербайджана.

Лектором выступила Марина Гончарук, рассказавшая про феномен лидерства Гейдара Алиева, который вернулся к власти в трудный для азербайджанского народа период и вывел государство на качественно новый уровень развития, заложив фундамент страны как регионального лидера и страны-победительницы. Также представитель БМЦМ рассказала про победу Азербайджана во второй Карабахской войне, достигнутую под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Студенты были проинформированы о деоккупации азербайджанских территорий и работе по их возрождению. Им была предоставлена детальная информация про успешные реформы в Азербайджане, развитие в сфере экономики и торговли, а также про украинско-азербайджанские отношения.

Студенты задавали вопросы, касающиеся сфер туризма, экономики и образования в Азербайджане.

(Автор: Вугар Иманов)