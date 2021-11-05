Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО)

Социум 5 ноября 2021 23:42 (UTC+04:00)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера историко-документального фильма "Şuşa, sən azadsan!" (Шуша, ты свободна!), снятого Baku Media Center и студией "Салнамефильм" при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life. Гостям был также представлен историко-документальный фильм "BİZ" ("МЫ") совместного производства Baku Media Center и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели и представители государственных структур, деятели культуры и науки, творческой молодежи, герои и гази 44-дневной Отечественной войны, ветераны первой Карабахской войны. В фойе была представлена фотоэкспозиция кадров из фильма"Şuşa, sən azadsan!" . Ведущим вечера был заслуженный артист Олег Амирбеков.

Минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

На открытии министр культуры Анар Керимов отметил, что фильмы представляются накануне первой годовщины Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, знаменательной даты 8 ноября, которая широко отмечается в стране. Было подчеркнуто, что под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша доблестная армия разгромила агрессоров, после почти 30-летней армянской оккупации была восстановлена территориальная целостность государства. Министр выразил признательность Президенту Baku Media Center Арзу Алиевой, и руководству "Салнамефильм" и "Азербайджанфильм" за реализацию очень важных проектов.

"Эти фильмы отражают доблесть наших отважных воинов, бесстрашие героев, которые рисковали своими жизнями во имя освобождения наших земель, единство и величие нашего народа, наш боевой дух и стремление к восстановлению торжества справедливости", - отметил министр.

На сцену были приглашены творческие коллективы картин и герои фильмов – гази Отечественной войны. Режиссер фильма "Şuşa, sən azadsan!" Джавидан Шарифов рассказал о создании картины с участием специальной съемочной группы, которая была командирована в зону боевых действий и снимала исторические моменты освобождения города Шуша, героизм наших солдат и офицеров, воинов спецназа. В фильме показаны реальные сцены боев – до сих пор их никто не видел!

Исполнительный директор Baku Media Center Орман Алиев от имени президента Baku Media Center Арзу Алиевой выразил признательность творческим коллективам за большой труд и поддержку соответствующих структур, подчеркнув героизм азербайджанских воинов.

Стоит отметить, что показ фильма "Şuşa, sən azadsan!" неоднократно сопровождался овациями и аплодисментами.

Фильм "Şuşa, sən azadsan!" повествует о героизме азербайджанских солдат, об освобождении азербайджанских земель от оккупации, как герои отдали свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана, водрузили трехцветный флаг Азербайджана в Шуше. В фильме есть и интервью с отважными солдатами и офицерами, принимавшими участие в данной операции, а также эксклюзивные кадры, снятые во время военной операции. Зрителям впервые были представлены детали "Шушинской операции", ставшей одной из самых ярких страниц современной военной истории. Режиссер фильма - Джавидан Шарифов, продюсеры - Назим Гусейнов и Орман Алиев.

Фильм "BİZ" ("МЫ") посвящен Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в историю Азербайджана. Фильм не случайно называется "BİZ" ("МЫ"), в нем отражены единство и солидарность, проявленные азербайджанцами в период войны. Наряду с отвагой и героизмом мужественных азербайджанских военнослужащих, сражавшихся на передовой в течение 44 дней Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева, показан патриотизм граждан Азербайджана, поддерживающих армию в тылу. В фильме отражен морально-патриотический дух азербайджанских солдат и простых граждан в период войны, их эмоции, переживания и самое главное, абсолютная уверенность каждого азербайджанца в Победе. В документальной киноленте представлены интервью простых граждан Азербайджана, чьи видео, фотографии, статусы стали самыми обсуждаемыми в социальной сети. В фильме респонденты делятся своими переживаниями и воспоминаниями. В середине октября картина была удостоена специального приза жюри шестого Международного фестиваля документальных фильмов тюркского мира в Стамбуле. Автор идеи и режиссер фильма – Орман Алиев, продюсер – директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Image
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Рамиль Гасымов рассказал об образе визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа (ВИДЕО) Интервью 5 ноября 15:13
В Азербайджане аннулируется одна из госпошлин Экономика 5 ноября 15:11
В Туркменистане приватизируют очередные объекты госсобственности Бизнес 5 ноября 15:00
Нацсобрание Франции окончательно утвердило закон о продлении антиковидных мер в стране Европа 5 ноября 14:55
Производственные мощности объектов «Шах Дениз» выросли на четверть Энергетика 5 ноября 14:55
Туркменский госконцерн закупит электротехническую продукцию Тендеры 5 ноября 14:51
Команда со сверхчеловеческими способностями уже в Баку (ВИДЕО) Интересное 5 ноября 14:47
Есть сложности с проведением вакцинации от коронавируса - бывший спикер Кнессета Общество 5 ноября 14:47
Мир должен осознать важность перехода к альтернативным источникам энергии – экс-глава МИД Испании Энергетика 5 ноября 14:43
В Азербайджане учреждаются три новые медали Общество 5 ноября 14:37
В Азербайджане предложено увеличение средств, выделяемых парламентским политпартиям Политика 5 ноября 14:35
В Азербайджане на студенческие кредиты планируется выделить 22 млн манатов Общество 5 ноября 14:32
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 5 ноября 14:27
Операционные расходы "Шах Дениз" значительно выросли Энергетика 5 ноября 14:12
Во Франции объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы птичьего гриппа Европа 5 ноября 14:10
Вопросы повестки дня Глобального Бакинского форума очень актуальны - Виктор Ющенко Политика 5 ноября 14:02
Врио главы минздрава о возможном снижении возрастного ценза для вакцинации в Азербайджане (Эксклюзив) Общество 5 ноября 14:00
Пандемия коронавируса выявила недостатки во всем мире - бывший президент Словении Общество 5 ноября 13:53
«Лаборатория Касперского»: мошенники предлагают европейские сертификаты вакцинированного в даркнете в среднем за 300 долларов ИКТ 5 ноября 13:43
Лучший метод борьбы с пандемией - это вакцинация - экс-премьер Латвии Общество 5 ноября 13:43
Армения должна смириться с тем, что ситуация в регионе изменилась – помощник Президента Азербайджана Политика 5 ноября 13:36
Азербайджан до настоящего времени передал Армении до 1 700 тел военнослужащих - Джейхун Байрамов Политика 5 ноября 13:27
Проблемы в связи с COVID-19 должны быть решены совместными усилиями международных организаций - помощник президента Таджикистана Таджикистан 5 ноября 13:24
Акт об амнистии - это продолжение гуманной политики в Азербайджане - Али Гусейнли Политика 5 ноября 13:21
Парламент Азербайджана одобрил Акт об амнистии Политика 5 ноября 13:21
Необходимо использовать возможности, которые дала нам Победа в Отечественной войне - Хафиз Пашаев Политика 5 ноября 13:17
Прочное партнерство между Грузией и США важно для общих интересов двух стран – премьер-министр Грузия 5 ноября 13:12
Общество невозможно направлять без свободы печати - бывший вице-президент Всемирного банка Политика 5 ноября 13:02
Коронавирус в Израиле: Менее 6700 зараженных, 2,6% из них в тяжелом состоянии Израиль 5 ноября 13:00
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