Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера историко-документального фильма "Şuşa, sən azadsan!" (Шуша, ты свободна!), снятого Baku Media Center и студией "Салнамефильм" при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life. Гостям был также представлен историко-документальный фильм "BİZ" ("МЫ") совместного производства Baku Media Center и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели и представители государственных структур, деятели культуры и науки, творческой молодежи, герои и гази 44-дневной Отечественной войны, ветераны первой Карабахской войны. В фойе была представлена фотоэкспозиция кадров из фильма"Şuşa, sən azadsan!" . Ведущим вечера был заслуженный артист Олег Амирбеков.

Минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

На открытии министр культуры Анар Керимов отметил, что фильмы представляются накануне первой годовщины Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, знаменательной даты 8 ноября, которая широко отмечается в стране. Было подчеркнуто, что под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша доблестная армия разгромила агрессоров, после почти 30-летней армянской оккупации была восстановлена территориальная целостность государства. Министр выразил признательность Президенту Baku Media Center Арзу Алиевой, и руководству "Салнамефильм" и "Азербайджанфильм" за реализацию очень важных проектов.

"Эти фильмы отражают доблесть наших отважных воинов, бесстрашие героев, которые рисковали своими жизнями во имя освобождения наших земель, единство и величие нашего народа, наш боевой дух и стремление к восстановлению торжества справедливости", - отметил министр.

На сцену были приглашены творческие коллективы картин и герои фильмов – гази Отечественной войны. Режиссер фильма "Şuşa, sən azadsan!" Джавидан Шарифов рассказал о создании картины с участием специальной съемочной группы, которая была командирована в зону боевых действий и снимала исторические моменты освобождения города Шуша, героизм наших солдат и офицеров, воинов спецназа. В фильме показаны реальные сцены боев – до сих пор их никто не видел!

Исполнительный директор Baku Media Center Орман Алиев от имени президента Baku Media Center Арзу Алиевой выразил признательность творческим коллективам за большой труд и поддержку соответствующих структур, подчеркнув героизм азербайджанских воинов.

Стоит отметить, что показ фильма "Şuşa, sən azadsan!" неоднократно сопровождался овациями и аплодисментами.

Фильм "Şuşa, sən azadsan!" повествует о героизме азербайджанских солдат, об освобождении азербайджанских земель от оккупации, как герои отдали свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана, водрузили трехцветный флаг Азербайджана в Шуше. В фильме есть и интервью с отважными солдатами и офицерами, принимавшими участие в данной операции, а также эксклюзивные кадры, снятые во время военной операции. Зрителям впервые были представлены детали "Шушинской операции", ставшей одной из самых ярких страниц современной военной истории. Режиссер фильма - Джавидан Шарифов, продюсеры - Назим Гусейнов и Орман Алиев.

Фильм "BİZ" ("МЫ") посвящен Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в историю Азербайджана. Фильм не случайно называется "BİZ" ("МЫ"), в нем отражены единство и солидарность, проявленные азербайджанцами в период войны. Наряду с отвагой и героизмом мужественных азербайджанских военнослужащих, сражавшихся на передовой в течение 44 дней Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева, показан патриотизм граждан Азербайджана, поддерживающих армию в тылу. В фильме отражен морально-патриотический дух азербайджанских солдат и простых граждан в период войны, их эмоции, переживания и самое главное, абсолютная уверенность каждого азербайджанца в Победе. В документальной киноленте представлены интервью простых граждан Азербайджана, чьи видео, фотографии, статусы стали самыми обсуждаемыми в социальной сети. В фильме респонденты делятся своими переживаниями и воспоминаниями. В середине октября картина была удостоена специального приза жюри шестого Международного фестиваля документальных фильмов тюркского мира в Стамбуле. Автор идеи и режиссер фильма – Орман Алиев, продюсер – директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов.

(Автор и фото - Вугар Иманов)