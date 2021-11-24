Спецпредставитель Президента России оценил факт восстановления памятников культуры на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что на освобожденных территориях Азербайджана начали восстанавливаться памятники культуры, достаточно позитивен. Об этом сказал в среду Trend спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах Международного форума Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами", стартовавшего 24 ноября в Баку.

"Я прекрасно понимаю, что через год после завершения военного конфликта об этом говорить сложно, потому что есть другие насущные проблемы. Но сам факт того, что уже начали восстанавливаться памятники культуры, достаточно позитивен. Очень важно отметить то обстоятельство, что сегодня на освобожденных территориях Азербайджана возрождаются и восстанавливаются не только мечети, но и христианские храмы. Мне кажется, что позиции Азербайджана в этом смысле должны вызывать поддержку", - отметил Михаил Швыдкой.

Он также подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил о том, что все многоэтническое, многоконфессиональное наследие на территории Азербайджана будет возрождаться.

Отметим, что 24 ноября в столице Азербайджана открылся Международный форум Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами".

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана совместно с Исполнительной властью города Баку в рамках Года Низами Гянджеви.

В форуме, который продлится до 26 ноября, участвуют более 40 ученых, деятелей науки, экспертов, изучающих творчество Низами Гянджеви, из 15 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)