Рафиг Новрузов удостоен в Турции премии и медали "Золотая звезда"

БАКУ /Trend Life/ - Комиссия по наградам Международной академии наук по исследованию тюркского мира (Турция) удостоила проректора по научной части Бакинского Славянского университета, профессора Рафига Новрузова премии и медали "Золотая звезда" за вклад в развитие науки и образования тюркского мира, сообщает Trend Life.

Рафиг Новрузов - профессор, доктор наук, филолог, литературовед, заслуженный научный работник Европы. Родился 1 марта 1952 года в Баку. С отличием окончил филологический факультет Бакинского государственного университета. В разные годы работал в Институте русского языка и литературы имени М.Ф. Ахундова, возглавлял Центры азербайджанской культуры и языка при Белорусском государственном педагогическом университете и Киевском национальном лингвистическом университете.

Является академиком Российской академии педагогических и социальных наук, Международной научной академии исследований тюркского мира, Европейской академии естественных наук.

Обладатель медали Азербайджана "Терегги", орденов и медалей ООН, России, Германии и Турции. Является автором 35 книг и более 100 научных статей.

(Автор: Вугар Иманов)