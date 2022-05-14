Первый Фестиваль весны в Хачмазе – конкурсы, национальные блюда, чемпионат по нардам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый Фестиваль весны в Хачмазском районе, организованный Агентством аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана, стал большим праздником для общественности, фермеров, предпринимателей и зарубежных гостей, сообщает Trend Life.

Целью проведения фестиваля является развитие агропромышленного сектора страны, демонстрация различными производителями сельскохозяйственной техники, удобрений и саженцев, обеспечение доступности этой продукции для фермеров, проведение деловых встреч между фермерами и предпринимателями.

В рамках фестиваля также представлены выступления фольклорных коллективов и исполнителей народных песен, образцы народного творчества и декоративно-прикладного искусства, а также экспозиции, блюда национальной кухни и сладости, различные развлекательные программы, среди которых конкурсы на тему "Весна" (творческий конкурс "Я рисую весну", фотоконкурс "Весна пришла", конкурс "Весна 22"), чемпионат по нардам, где выберут лучших с награждением денежными призами.