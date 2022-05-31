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Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)

Социум Материалы 31 мая 2022 14:55
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Председатель Гильдии кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild), шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы, сообщает Trend Life.

Церемония вручения со стороны президента Chefs Association of Ghana Исаака Кофи прошла в рамках Worldchefs Congress & Expo 2022 - 39-го Всемирного гастрономического конгресса шеф-поваров и выставки в Абу-Даби (ОАЭ).

Worldchefs Congress & Expo – уникальная интерактивная площадка, которая охватывает ключевые сферы кулинарного мира и включает в себя разнообразные форматы участия: выставка, деловая программа, включающая конгрессно-форумные мероприятия, мастер-классы, воркшопы, презентации, и заканчивая финалом кулинарной олимпиады Global Chefs Challenge Final, где профессиональные шеф-повара с пяти континентов сразятся в кулинарном поединке за титул лучшего. Организатор Конгресса - Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров (Worldchefs) – это глобальная сеть, объединяющая более 10 миллионов шеф-поваров из 110 профессиональных ассоциаций со всего мира.

Илькин Акберзаде ходит в состав международного жюри Global Chefs Challenge Final.

Илькин Акберзаде - шеф-мастер, ресторатор. Много лет работал в Азербайджане, России, ОАЭ, Латвии, Финляндии, Южной Корее, Турции, Индии, Иране, Бангладеш, Гане и других странах. Член Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS), Гильдии гастрономов Chaîne des Rôtisseurs (Франция), Гильдии кулинаров ОАЭ и Сирии, Национальной гильдии шеф-поваров России, победитель и член жюри международных чемпионатов, ведущий передач на азербайджанских телеканалах и Dafrah (ОАЭ), публиковался в зарубежных изданиях. Был шеф-поваром IV Исламских игр солидарности 2017 года в Баку, чемпионата мира по летнему биатлону 2017 года в Чайковском (Россия), XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) и т.д.

Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы (ФОТО)
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