Где в Азербайджане можно получить профессии бариста, официанта и горничной отеля со стипендией?

БАКУ /Trend Life/ - Образовательный центр туризма и гостеприимства (ATHEC) при Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана (DAİR) совместно с образовательным центром Barattson при поддержке Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организует курсы для профессиональной подготовки бариста, официантов и горничных отеля, сообщил Trend Life председатель Cовета правления DAİR Самир Дубенди.

"DAİR продолжает активно участвовать в программах социального партнерства и способствует укреплению и развитию потенциала индустрии туризма и гостеприимства. Курсы направлены на организацию профессиональной подготовки безработных граждан и соискателей работы, и поэтому объявлен набор слушателей по приоритетным специальностям. Эксперты ассоциации периодически изучают нужды, потребности и вызовы отрасли, выбирают наиболее востребованные специальности и реализуют для слушателей образовательные программы по этим направлениям. Следующими выделенными направлениями профессиональной подготовки являются "Бариста", "Официант" и "Горничная отеля", - отметил Самир Дубенди.

Программы обучения, основанные на методологии DUAL, состоят, помимо теоретических занятий, также из производственной практики под руководством обучающего мастера. Курс предусмотрен до трех месяцев. Слушатели, успешно прошедшие программу профессиональной подготовки и овладев специальностью, получают возможности трудоустройства и самозанятости. В период обучения слушатели получают стипендию и обеспечиваются необходимым учебно-практическим оборудованием для прохождения профессиональной подготовки, а также получают сертификат.

Гражданам, желающим присоединиться к курсам профессиональной подготовки, рекомендуется зарегистрироваться в качестве безработного путем обращения в Центры DOST министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, а также в местные филиалы других административных единиц по месту жительства.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам/whatsapp 0124347877/0506610075 или, написав на адрес электронной почты [email protected].