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Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)

Социум Материалы 15 сентября 2022 10:49 (UTC +04:00)
Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Популярные в России исполнители азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев), Jony (Джахид Гусейнли), ELMAN (Эльман Зейналов), дуэт Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзоевы) опубликовали в социальных сетях статусы в поддержку Азербайджана, почтив память шехидов, сообщает Trend Life.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

При предотвращении провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.

Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
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