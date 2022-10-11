Путь Победы одного азербайджанского воина (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта “Bir döyüşçünün Zəfər yolu” (путь Победы одного воина) прошла встреча ветерана второй Карабахской – 44-дневной Отечественной войны Закира Иманова с молодежью и общественностью, организованная Бакинским центром молодежи и Emedia Group, сообщает Trend Life.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости страны.

35-летний Закир Иманов рассказал о служении Родине и боевом пути. Он пять лет служил в спецназе Внутренних войск, а когда началась Отечественная война, добровольцем отправился на фронт. Был на передовой, участник сражений за освобождение Зангиланского и Физулинского районов, поселка Суговушан и села Талышкенд Тертерского района, где шли ожесточенные бои. Был тяжело ранен, получил осколочные ранения в ногу и спину в результате разрыва минометного снаряда.

Была проведена операция по удалению осколка из ноги, но в позвоночнике до сих пор остался осколок. Несмотря на операцию и осколок в теле, вновь отправился на передовую. Одним из самых запоминающихся событий для него стал захват вражеского танка в качестве трофея, который впоследствии был представлен в Парке военных трофеев в Баку.

"От рядового до самого высокого офицерского чина, все бесстрашно смотрели прямо в глаза смерти, не жалея жизни, своей кровью освобождали каждую пядь родной земли. Военнослужащие, стоявшие лицом к врагу, всегда чувствовали поддержку народа, близких и родных, друзей и любимых, и черпали силы от этого в самые трудные моменты. К сожалению, мы теряли боевых товарищей, которые своей кровью написали славную историю свободной и независимой страны. И после войны непрекращающимся провокациям армянских агрессоров дан достойный отпор и каждая их попытка будет стерта в пыль доблестью наших бойцов. Светлая память шехидам", - сказал Закир Иманов.

Закир Иманов награжден медалями "За освобождение Суговушана" и "За Отчизну". Отмечен национальными премиями Азербайджана и Турции за служение Родине.

Среди гостей были представители молодежных организаций и ветераны Карабахской войны, депутаты Милли Меджлиса Айдын Гусейнов и Вугар Искендеров, гость из Турции, актер, известный по сериалу "Kurtlar Vadisi" (Долина волков) Эрхан Уфак и другие. Вела мероприятие телеведущая Зюмруд Шахова. Руководитель Emedia Group Эльшан Алиев отметил, что главная цель проекта “Bir döyüşçünün Zəfər yolu” патриотическое воспитание молодежи, доведение до широкой общественности героизма азербайджанских бойцов.

Выступившие подчеркнули, что под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева доблестная армия всего за 44-дня нанесла сокрушительное поражение армянским агрессорам, восстановив территориальную целостность после почти 30-летней оккупации. Дата 8 ноября 2020 вошла в славную летопись Азербайджана как День Победы. Было отмечено, что каждый гражданин страны, независимо от профессии и социального статуса, готов встать на защиту Родины, а молодежь должна брать пример с отважных сыновей народа.