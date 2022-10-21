В Баку прошел вечер "Здоровое будущее", посвященный Всемирному дню кулинарии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре инклюзивного развития и творчества DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения) прошло мероприятие для детей из семей шехидов, а также воспитанников детских домов и детей с синдромом Дауна под названием "Здоровое будущее", которое было организовано Гильдией кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild) в рамках программы WACS (World Association of Chefs Societies, Всемирная ассоциация обществ шеф-поваров) - Growing A Healthy Future, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов, находящаяся с визитом в стране делегация из Молдовы во главе с министром труда и социальной защиты Марселем Спатарем, посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), почетный член WACS Таир Амирасланов, вице-президент Всемирной федерации ресторанного спорта (WFRS) Нигяр Амирбекова, председатель Cовета правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дубенди, профессиональные кулинары, представители отелей и ресторанов.

"Обучение азам национальной кухни наших самых юных граждан является очень важным в деле их дальнейшего развития, уважения к ценностям и традициям, помогая им также приятно и полезно проводить досуг. Здоровое будущее наших детей напрямую связано с развитием общества", - отметил председатель Azerbaijan Chefs Guild, шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде, который вместе с лауреатом международных конкурсов Эйнуром Нагдалиевым провел для детей мастер-класс.

Гостям были также представлены концертная программа юных талантов Центра инклюзивного развития и творчества DOST, ярмарка-продажа ручных работ, национальные сладости и хлебо-булочные изделия.

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