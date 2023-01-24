В АМИ Trend прошло мероприятие на тему "Спорт – это не битва. Спорт - это культура" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В АМИ Trend прошло мероприятие в формате пресс-конференции на тему "Спорт – это не битва. Спорт - это культура" ("İdman döyüş deyil! İdman mədəniyyətdir!"), приуроченное ко Дню молодежи Азербайджана, отмечаемому 2 февраля, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде, Айдын Гусейнов, председатель ОО "Женщины-предприниматели Азербайджана" Земфира Агаева, эксперт в области образования Эльмира Исмайлова, тележурналист Жаля Гасанли, руководитель Клуба киокушинкай IFK Эльшад Алиев. Организатор и модератор - журналист Лала Газанфар.

"В здоровом теле – здоровый дух", "Здоровое мышление в спорте", "Спорт как универсальная культура" – под такими девизами прошла встреча, на которой были высказаны мнения о спорте как неотъемлемой части общественной жизни, одном из элементов системы ценностей современной культуры. Был представлен видеоматериал по турниру киокушинкай среди юношей, посвященный памяти Турана Рустамова.

Сегодня все более важным становится значение спорта в воспитании детей и подростков, формировании правильного образа жизни. Регулярные занятия физкультурой и спортом не только укрепляют наш организм физически и психологически, но и, несомненно, способствуют формированию у молодого поколения здоровых привычек, развивают высокие волевые качества и выносливость, помогают избавиться от вредных привычек и наклонностей, прививают потребность развиваться нравственно. Физкультура и спорт - это средства не только для физического совершенствования и оздоровления, но и воспитания молодежи, которые способны кардинально влиять на развитие социальной культуры общества. Значение физической культуры и спорта в жизни молодежи трудно переоценить, так как они являются импульсом и движущей силой для всестороннего формирования и развития подрастающего поколения.

Безусловно, спорт - явление культурной жизни, обусловленное физической и духовной необходимостью. Это огромный мир эмоций, порождаемых успехами и даже неудачами. Ведь здесь очень важна мобилизация физических, психических и нравственных качеств человека. Поэтому часто говорят о спортивном характере людей, успешно проявляющих себя в состязаниях.

Более того, спорт создал новую культурную среду, поскольку спортивные сооружения (дворцы спорта, бассейны, стадионы, треки) стали не только важными объектами архитектуры, но и оказали существенное влияние на организацию и планировку городов и поселений.