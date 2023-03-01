В Баку состоялась церемония вручения премии "Золотое Солнце 2023" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась церемония награждения премии "Altın Güneş" (Золотое Солнце), организованная Caspian Events, сообщает Trend Life. Премия на протяжении пяти лет вручается в Турции (международный директор проекта Олуджай Кутлуджа), а в Азербайджане во второй раз.

Премия вручается за успехи в различных областях общественной жизни, культуры, науки, образования, бизнеса, медицины, спорта, СМИ и т.д.

Среди лауреатов премии были отмечены заслуженный деятель искусств Баба Везироглу, народные артисты Мансум Ибрагимов, Тайяр Байрамов, Фидан Гаджиева, Мамед Сафа, заслуженные артисты Вяфа Зейналова, Агшин Абдуллаев, 26-кратный чемпион мира по кикбоксу Эдуард Мамедов, исполнители Хураман Шушалы, Миралам Мираламов, Мина Гусейн, Айгюн Шукюрова, Надир Рустамли, Эльнар Халилов, телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, актеры Эльмеддин Джафаров и другие. Ведущим мероприятия был заслуженный артист Эльнур Керимов.

Руководитель Caspian Events – актер Турал Алекберов, исполнительный продюсер – Илмирза Агабеков, директор "Altın Güneş" в Азербайджане – Джавид Нуреддинли.

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