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В Баку пройдет второй Фестиваль детской книги

Социум Материалы 31 марта 2023 13:15 (UTC +04:00)
В Баку пройдет второй Фестиваль детской книги

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце ручных игр с 8 по 11 апреля пройдет второй Фестиваль детской книги, организованный Ассоциацией издательств Азербайджана при поддержке Министерства культуры, Министерства молодежи и спорта, Министерства науки и образования и Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана, сообщает Trend Life.

В рамках фестиваля с участием различных издательств, домов книги и писателей будут организованы продажа книг по скидочным ценам, пройдут мастер-классы, "Часы сказок" с участием знаменитостей, автограф-сессии, развлекательные представления.

Фестиваль объединит не только детей, но и всех причастных к детскому книжному делу – писателей, издателей, художников, популяризаторов науки, редакторов, библиотекарей, преподавателей, переводчиков и журналистов.

Вход свободный.

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