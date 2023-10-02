В Казахстане издана книга о 20-летнем Ерболе Барымбекове, отдавшим свою жизнь за братский азербайджанский народ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная казахская писательница-публицист Насиха Кенжина издала книгу "Ербол - шехид Карабаха", посвященного Ерболу Барымбекову – герою и шехиду Первой Карабахской войны, сообщает Trend Life.

"Я посвящаю эту книгу-альбом простому казахскому парню Ерболу Барымбекову, ставшего символом подвига, дружбы, взаимной солидарности, патриотизма в Первой Карабахской войне в 90-х годах в Азербайджане. Ербол отдал свою молодую жизнь, будучи добровольцем за братский азербайджанский народ, за освобождение оккупированных земель от армянских агрессоров, за целостность Азербайджана, за тюркскую землю. Ербол Барымбеков – это мост военного братства, это пример дружбы и солидарности между братскими странами, это символ Победы над оккупантами и врагами тюркского мира", - отметила автор издания.

Книга вышла в свет при поддержке посольства Азербайджана в Казахстане.

Ербол Барымбеков родился 1 января 1974 года в селе Корагаты Луговского района Казахстана. Во время Первой Карабахской войны в 1993 году Ербол, не сказав никому дома ни слова, приехал в Азербайджан и добровольно вступил в ряды армии. Будучи разведчиком в батальоне спецназа, проявил себя в боевых операциях и был примером для сослуживцев. Неоднократно участвовал в выполнении тяжелых разведывательных заданий в Муровдаге, Тертере, Агдере, Физули, Кельбаджаре и Губадлы. Получив ранения, он лечился в госпитале и вновь отправлялся на фронт. Не каждый раненный, излечившись, возвращается в воюющую армию. Особую роль он сыграл в обороне Тертерского района. Очередное боевое задание стало для него последним. Отряд из 9 человек был направлен в тыл противника у Агдеринского моста в Тертерском направлении. Бой был неравный. Две минометные батареи противника численностью 50-60 человек против 9-ти разведчиков, в составе группы: один казах и восемь азербайджанцев. Бой шёл почти целые сутки. В ночь с 20 на 21 апреля 1994 года отряд погиб, и только один чудом выжил - Мехман Мамедов, который впоследствии рассказывал о геройстве бойцов. В том бою героически погиб 20-летний старшина. Из-за отсутствия вестей о нем на родине его считали пропавшим без вести. Его родители скончались, так и не узнав, что их сын героически сражался в рядах Азербайджанской армии, и был похоронен на II Аллее шехидов в Баку. Только спустя 28 лет родственники узнали от боевых товарищей отважного бойца о месте его захоронения.

Насиха Кенжина родилась в 1960 году. Общественный деятель, публицист, писательница, поэтесса, член-корреспондент Международной академии наук России по экологии и биоресурсам, вице-президент Республиканского общества дружбы Азербайджана и Казахстана. Неоднократно была в Азербайджане. Автор десятка публикаций, литературных произведений и книг, среди которых есть посвященные Азербайджану - "Баку глазами казахстанки", "Карабах, долгая дорога домой", "Дети - жертвы войны, геноцида, террора, насилия, пожара...." о Ходжалинском геноциде. Член Союза журналистов Казахстана, член Союза журналистов Азербайджана. член Палаты аудиторов и Палаты профессиональных бухгалтеров Казахстана. Отмечена медалями и орденами Казахстана, России и Азербайджана.