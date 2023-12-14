Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена "Шохрат", известный актер театра и кино Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения, сообщает Trend Life.

Напомним, что Рамиз Мелик скончался 14 декабря на 81 году жизни. Церемония прощания с народным артистом прошла в мечети Гейдара в Баку.

Рамиз Мелик (Рамиз Меликов) родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет "Актер драмы и кино" Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Учился у таких корифеев как Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов, Мелик Дадашов.

В 1967 году он был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Он воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.

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