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Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)

Социум Материалы 14 декабря 2023 15:24 (UTC +04:00)
Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена "Шохрат", известный актер театра и кино Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения, сообщает Trend Life.

Напомним, что Рамиз Мелик скончался 14 декабря на 81 году жизни. Церемония прощания с народным артистом прошла в мечети Гейдара в Баку.

Рамиз Мелик (Рамиз Меликов) родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет "Актер драмы и кино" Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Учился у таких корифеев как Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов, Мелик Дадашов.

В 1967 году он был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Он воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.

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Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Рамиз Мелик похоронен на второй Аллее почетного захоронения (ФОТО)
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