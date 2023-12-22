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Издательский дом NARGIS представляет выставку "Through History. Museum of Architecture and History"

Социум Материалы 22 декабря 2023 17:44 (UTC +04:00)
Издательский дом NARGIS представляет выставку "Through History. Museum of Architecture and History"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - 19 декабря в торговом центре Port Baku Mall открылась традиционная выставка "Through History. Museum of Architecture and History", сообщает Trend Life.

Издательский дом NARGIS из года в год организует масштабные мероприятия, затрагивающие различные сферы общественной жизни. В этом году пряничная инсталляция посвящена полному восстановлению Азербайджанской Республикой своей территориальной целостности и суверенитета, что является торжеством справедливости и открывает путь к устойчивому миру в регионе.

Цель проекта – подчеркнуть значимость этого события для нашей страны и подарить детям и взрослым волшебное настроение накануне Нового года. Идейным вдохновителем и руководителем проекта выступила Ульвия Махмуд.

Пряничная инсталляция выполнена в форме карты Азербайджана, на которой отмечены самые яркие и запоминающиеся культурные, общественные, спортивные события и мероприятия последних лет, среди которых многочисленные фестивали в разных регионах Азербайджана, открытие аэропорта в Физули, Формула-1 Гран-при Азербайджана, Европейские игры «Баку-2015» и другие, а также объекты и сооружения, имеющие культурное и историческое значение. Пряничная инсталляция состоит из имбирных пряников, марципана, шоколада и других сладостей. Выставка предоставляет возможность окунуться в праздничную атмосферу и получить заряд хорошего настроения.

"Команда NARGIS выражает благодарность за поддержку “AZERBAIJAN AIRLINES” (AZAL), операционной компании Baku City Circuit, министерству по чрезвычайным ситуациям АР, компании "Coca-Cola Азербайджан", Sea Breeze, отелю "Шуша", Бакинскому порту, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Академии Oxbridge, аптечной сети ALOE Pharm & Beauty, ООО «Medsol», без которых столь масштабный проект был бы немыслим.

Особо хочется отметить Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, который оказал неоценимую помощь в формировании макета города и консультировал нас на протяжении всей подготовки к мероприятию.

Выражаем особую благодарность торговому центру Port Baku Mall за предоставленную площадку для проведения выставки, кондитерской Le Plaisir за их неоценимый вклад в создание инсталляции и Меджиду Исабалаеву за техническую поддержку", - отмечает Издательский дом.

Официальное открытие выставки состоится 23 декабря.

Выставка "Through History. Museum of Architecture and History" продлится до 18 января 2024 года. Вход свободный.

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