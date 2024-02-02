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В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)

Социум Материалы 2 февраля 2024 11:30 (UTC +04:00)
В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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ЛЯНКЯРАН /Trend/ - В Лянкяранском государственном университете состоялось мероприятие, посвященное Дню молодежи Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Вначале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Далее представителям молодежи, которые добились значимых успехов в различных сферах (музыка, кулинария, театральное искусство, информации и технологии, наука, образование и т.д.) были вручены награды и дипломы министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Награды вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов и его заместитель - Индира Гаджиева.

Отметим, что 2 февраля в Азербайджане отмечается День молодежи. 2 февраля 1996 года при поддержке великого лидера Гейдара Алиева состоялся первый молодежный форум. Согласно указу, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым 2 февраля 1997 года, эта дата была объявлена Днем азербайджанской молодежи.

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В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)
В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)
В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)
В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)
В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)
В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)
В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)
В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)
В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)
В Лянкяране состоялась церемония награждения талантливых представителей молодежи (ФОТО)
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