Генерал-лейтенант Зия Юсифзаде: Достойное служение Родине стало его главным кредо в жизни

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения известного государственного деятеля, легендарного сотрудника спецслужб, генерал-лейтенанта Зии Юсифзаде, сообщает Trend Life.

Около 70 лет жизни Зии Юсифзаде прошли в системе государственного управления Азербайджана. Его многолетняя деятельность в органах спецслужб Азербайджана служит примером высокого профессионализма. На всех участках работы именно благодаря своим глубоким знаниям, самоотверженности и организаторским способностям он умело справлялся со всеми задачами. За период около 45-летней службы в органах, проведя множество успешных операций, он был награжден более 40 орденами и медалями Азербайджана, СССР и иностранных государств. Юсифзаде получил звание почетного сотрудника КГБ СССР и министерства национальной безопасности Азербайджана. Ему принадлежат большие заслуги в успешном осуществлении работы по подготовке национальных кадров при формировании системы государственной безопасности независимого Азербайджана. В этот период он был награжден государственными орденами "Знамя Азербайджана" и "Шохрат".

Зия Юсифзаде родился 15 февраля 1929 года в интеллигентной семье в городе Шеки. В 1945 году с отличием окончив среднюю школу в Загатала, он там же занимался педагогической деятельностью. В 1952 году он с отличием окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности "педагог английского языка" (знал четыре иностранных языка).

В 1952-1956 годах Зия Юсифзаде работал на ответственных постах в министерстве просвещения и Совете министров Азербайджанской ССР. В 1956 году он был принят на действительную военную службу в КГБ Азербайджанской ССР. В 1972 - 1976 годах он работал начальником контрразведывательного отдела КГБ, с 1976 года - первый заместитель председателя КГБ. С 1980 по 1988 годы Юсифзаде был председателем КГБ Азербайджанской ССР.

Несколько раз он избирался депутатом Бакинского Совета, Верховного Совета Азербайджанской ССР и Верховного Совета СССР. Выйдя в 1988 году в отставку из органов безопасности, Зия Юсифзаде до 1992 года работал заведующим особым отделом Совета министров Азербайджана по работе с населением, покинувшим места постоянного проживания, после чего вышел на пенсию. Но учитывая большой жизненный и оперативный опыт, в 1999 году по распоряжению Президента Азербайджана Гейдара Алиева Зия Юсифзаде был восстановлен на военной службе и со дня создания Академии МНБ был назначен начальником этой особой высшей школы (впоследствии она была переименована в Академию имени Гейдара Алиева министерства национальной безопасности Азербайджана).

Отметим, что Зия Юсифзаде был одним из лучших воспитанников великого лидера Гейдара Алиева. Он говорил, что как офицер, который длительное время служил плечом к плечу и под руководством Гейдара Алиева, и будучи начальником академии, которая носит его имя, гордится тем, что дух общенационального лидера и его дела живут с народом.

"Как человек, долгие годы работавший и общавшийся с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, могу сказать, что все нравственные и духовные качества, присущие гениальным людям, были воплощены в его личности в завидном совершенстве. Ему были присущи железная воля и способность талантливо управлять, мудрость и дальновидность, феноменальная память и несокрушимая логика, храбрость, смелость и решительность, патриотизм и высокий гуманизм, государственность и азербайджанство. Мы всегда верны традициям преданности Гейдара Алиева Родине, народу, государству и с честью и гордостью будем стоять на страже безопасности независимого Азербайджанского государства. Идеи Гейдара Алиева, являющегося гордостью азербайджанского народа, одной из редчайших общественно-политических личностей, постоянно живут в сердцах людей. Одной из неоценимых заслуг общенационального лидера является то, что он восстановил историческое прошлое Азербайджана, вернул ему национально-нравственное наследие, сохранил обычаи и традиции, проявил незаменимые заслуги в развитии и признании в мире родного языка, литературы, искусства, музыки. Неизмеримой титанической деятельностью Гейдар Алиев сформировал независимое Азербайджанское государство и сохранил его независимость. Именно Гейдар Алиев научил нас гордиться тем, что мы азербайджанцы. Он говорил: "Я горжусь тем, что я азербайджанец".

Гигантские работы, начатые Гейдаром Алиевым в сфере развития Азербайджана, грандиозные проекты, укрепление внутренней стабильности, политической солидарности и национального единства, повышение из года в год благосостояния азербайджанского народа с большим успехом и творчески продолжаются достойным преемником общенационального лидера Президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня Азербайджан находится в одном ряду с мощными мировыми государствами, как с точки зрения политического, так и экономического и культурного развитий. Это наглядный показатель осуществления Президентом Ильхамом Алиевым мечты общенационального лидера Гейдара Алиева о том, что "Азербайджан взойдет как солнце". Мы гордимся тем, что мы азербайджанцы, и гордимся нашим Азербайджаном! Наш священный долг и долг будущих поколений - сплотившись вокруг Президента Ильхама Алиева, самоотверженно и преданно служить национальному единству и согласию во имя процветания и укрепления независимого Азербайджана, который создавал ценой своей жизни Гейдар Алиев", - говорил Зия Юсифзаде.

До конца жизни (29 сентября 2015 года) Зия Юсифзаде возглавлял академию, воспитав плеяду профессионалов спецслужб. Он похоронен на Аллее почетного захоронения. В его честь названа одна из улиц Баку.

Достойное служение Родине стало его главным кредо в жизни, он всегда демонстрировал объективность в отношении происходящих в стране процессов, принципы государственности всегда были для него превыше всего.

Память об известном государственном деятеле, умелом организаторе и прекрасном педагоге Зие Юсифзаде всегда будет жить в наших сердцах.

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