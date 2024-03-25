В Киеве почтили память азербайджанского поэта Самеда Вургуна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киеве почтили память Самеда Вургуна, сообщила Trend Life куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук.

21 марта была годовщина со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна. В столице Украине есть библиотека, которая с 1978 года носит имя знаменитого азербайджанского поэта, а в 2006 году перед библиотекой был открыт памятник Самеду Вургуну.

Почтить память выдающегося поэта вместе с коллективом библиотеки пришел народный депутат Украины, соучредитель "Украинско-Тюркского Центра" Сергей Нагорняк.

Совместно с сотрудниками библиотеки он возложил цветы к памятнику Самеду Вургуну.

Были обсуждены возможности для новых проектов и активизации деятельности Киевской публичной библиотеке имени Самеда Вургуна, популяризации литературного наследия Самеда Вургуна. В ноябре 2023 года по инициативе и при поддержке Сергея Нагорняка в библиотеке уже состоялось крупное мероприятие, которое было посвящено годовщине победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и Дню города Шуша. В нем приняли участие послы тюркских стран в Украине и другие почетные гости.

"Важно продолжать развивать культурный диалог между Украиной и Азербайджаном, актуализировать общие страницы истории и уделять внимание, популяризировать литературное наследие тех выдающихся поэтов, переводчиков, которые развивали отношения между нашими странами. Киевская публичная библиотека имени Самеда Вургуна важна еще и тем, что хранит культуру памяти украинско-азербайджанских отношений. Это была любимая библиотека самого выдающегося украинского переводчика азербайджанской литературы, поэта, классика украинской литературы Мыколы Мирошныченко. Здесь проводили литературные вечера выдающиеся азербайджанские поэты, в частности, самый знаменитый азербайджанский украинист, переводчик и исследователь украинской литературы Аббас Абдулла. Очень важно продолжать традиции украинско-азербайджанских отношений, которые были сформированы в том числе этими и другими выдающимися личностями", — рассказал народный депутат Украины Сергей Нагорняк.

Заведующая библиотекой Лариса Комарова рассказала о запланированных мероприятиях библиотеки и проектах, к которым сейчас готовится коллектив. А также продемонстрировала выставку книг Самеда Вургуна и литературы о нем, которая была подготовлена к годовщине со дня рождения поэта.

Выдающийся азербайджанский поэт Самед Вургун (1906-1956) посвящал стихи Украине, часто бывал в украинской столице и поддерживал творческие связи с украинскими писателями, переводчиками. Также он переводил произведения Тараса Шевченко на азербайджанский язык.

Библиотека была открыта в 1974 году, в 1978 стала носить имя Самеда Вургуна. А в 2006 году перед библиотекой был открыт памятник Самеду Вургуну, автор - украинский скульптор азербайджанского происхождения Сейфаддин Гурбанов (1962-2021). Тогда же библиотека была открыта после капитального ремонта, который привнес много новых элементов и азербайджанских штрихов в интерьер.

В библиотеке собраны не только большие фонды литературы про Азербайджан, но и разные предметы азербайджанского искусства, которые делают эту локацию очень интересной и для гостей Киева, ведь это единственная в Украине такого рода библиотека. Библиотеку украшает ковер, на котором изображен Самед Вургун. Один из жителей Оболонского района столицы Украины служил в Азербайджане и для него это была память про родную его сердцу страну, но он решил, что ковер должен радовать широкий круг людей, и передал ковер в библиотеку.

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