Театры Азербайджана и Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Минске между Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром и Белорусским национальным академическим театром имени Янки Купалы подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Аздрамы.

Меморандум подписали директора театров - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров и Александр Шестаков. В церемонии подписания приняли участие первый заместитель министра культуры Беларуси Дмитрий Шляхтин и посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев.

Выступившие высоко оценили сотрудничество, установленное между двумя национальными театрами, имеющими большую историю и творческие возможности, отметив, что налаженное сотрудничество станет новым этапом в отношениях в области театрального искусства. Было подчеркнуто, что между странами по многим направлениям существуют образцовое сотрудничество и плодотворные рабочие отношения. Договор, подписанный между театрами, является важным шагом в области культуры и внесет важный вклад в развитие театрального искусства.

В рамках сотрудничества запланирована организация гастролей творческих коллективов, Дней культуры, фестивалей, выставок и других культурных мероприятий, взаимных визитов делегаций деятелей культуры, художественных и творческих коллективов. Отметим, что церемония подписания широко освещалась в белорусской прессе.

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