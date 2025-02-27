В Мехико состоялась выставка "Крик Ходжалы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Мехико состоялась выставка "Крик Ходжалы", приуроченная к 33-летию Ходжалинского геноцида, организованная при поддержке Палаты депутатов Мексики, посольства Азербайджана в Мексике и НПО Arts Council Azerbaijan. В экспозиции представлены работы видного азербайджанского художника Назима Мамедова, сообщили Trend Life в пресс-службе Arts Council Azerbaijan.

На мероприятии присутствовали члены Конгресса Мексики – депутаты Эден Гарсес Медина, Клара Кардэнас Гальван, Рубен Игнасио Морейра, Марио Мигель Каррильо, другие парламентарии, представители дипломатического корпуса, местные СМИ и НПО.

Посол Азербайджана Мамед Талыбов подчеркнул важность донесения правды о Ходжалинском геноциде до мировой общественности и восстановления справедливости. Члены Конгресса отметили недопустимость забвения трагедии и важность уважения прав человека.

В завершение глава Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов ознакомил гостей с экспозицией. Посетителям были также предоставлены информационные материалы о Ходжалинской трагедии.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

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